Ученые: Регулярный бег способствует снижению риска ранней смерти

Всем давно известно, что физическая активность сказывается на здоровье человека. Недавно исследователи установили, что регулярный бег способствует снижению риска ранней смерти, а также имеет ряд преимуществ для организма.

Эксперты проанализировали 14 исследований, в которых прослеживается взаимосвязь между риском смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний и бегом. В результате, в выборке оказались данные более 232 тысяч участников. За период наблюдений, длящийся 5,5-35 лет, исследователи зарегистрировали свыше 25 тысяч летальных исходов.

После проведения метаанализа исследователи сделали выводы, что занятия бегом снижают риск смерти от онкологических заболеваний на 23%. Что касается болезней сосудов и сердца – на 30%, а от других причин – на 27%. Кроме этого, такая регулярная активность защищает от инсульта и диабета второго типа, а также нормализует вес и улучшает настроение.

Источник: ufacitynews.ru