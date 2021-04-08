 

Ученые: Регулярный бег способствует снижению риска ранней смерти

08.04.2021, 19:18, Разное
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Всем давно известно, что физическая активность сказывается на здоровье человека. Недавно исследователи установили, что регулярный бег способствует снижению риска ранней смерти, а также имеет ряд преимуществ для организма.
Эксперты проанализировали 14 исследований, в которых прослеживается взаимосвязь между риском смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний и бегом. В результате, в выборке оказались данные более 232 тысяч участников. За период наблюдений, длящийся 5,5-35 лет, исследователи зарегистрировали свыше 25 тысяч летальных исходов.

После проведения метаанализа исследователи сделали выводы, что занятия бегом снижают риск смерти от онкологических заболеваний на 23%. Что касается болезней сосудов и сердца – на 30%, а от других причин – на 27%. Кроме этого, такая регулярная активность защищает от инсульта и диабета второго типа, а также нормализует вес и улучшает настроение.

Источник: ufacitynews.ru



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