Инсайдеры: В смартфонах Samsung Galaxy S22 могут появиться камеры Olympus

Инсайдеры сообщают о намерении компании Samsung оснащать свои смартфоны камерами от бренда Olympus. Если коллаборация техногигантов состоится, первым устройством с инновационным объективом станет Galaxy S22.

В последнее время новым трендом у производителей смартфонов стало сотрудничество с передовыми брендами оптики. Так, премиальные объективы от Zeiss, Leica и Hasselblad в свои устройства уже установили либо готовятся это сделать компании Oppo, Huawei, OnePlus и Vivo. Согласно новой информации, появившейся в Сети, супердатчики от авторитетной марки по выпуску профессионального фото-видео-оборудования намерена внедрить в новую линейку смартфонов и Samsung.

Блогеры, регулярно освещающие новости IT-тематики, заверяют, что руководство южнокорейского бренда уже активно договаривается с японской корпорацией Olympus. Если переговоры увенчаются успехом, уже в скором времени смартфоны Samsung выйдут на новый уровень съёмки фото и видео. Первым таким девайсом может стать Galaxy S22.

Стоит отметить, что Olympus уже более века выпускает высококачественную оптику. У самой Samsung также громадный опыт в производстве камер, многие из которых установлены на большом количестве аппаратов конкурентов. Galaxy S22, судя по всему, должен перейти на качественно новую ступень развития камерофонов. Предварительно известно, что на рынок новинка выйдет примерно в январе – марте следующего года. Какие-либо характеристики гаджета пока не оглашаются. Также следует отметить, что официально ни руководство Samsung, ни менеджмент Olympus не комментировали информацию о совместной работе.

Источник: www.ixbt.com