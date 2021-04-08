“Концентрация ниже”: Ученые указали на низкую вероятность заражения коронавирусом через поверхности

Американские исследователи провели анализ статистических данных по заболеваемости коронавирусом, результаты которого продемонстрировали низкий риск заражения SARS-CoV-2 через поверхности. При этом вероятность инфицирования оказалась разной в зависимости от ряда факторов.

Информационной базой для исследования ученых, представляющих Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) стали результаты QMRA – количественной оценки микробного риска передачи коронавируса через зараженные поверхности. Отправной точкой анализа стало стремление к пониманию фактической опасности передачи вируса через поверхность в структуре пандемии, ведь сам факт наличия риска уже был доказан учеными ранее. Выяснилось, что прикосновение к поверхности с содержащимися на ней частицами патогена определенно создает опасность заражения, однако вероятность собственно заболевания зависит от ряда факторов – от структуры источника до условий окружающей среды. “Вероятно, концентрация SARS-CoV-2 на наружных поверхностях ниже, чем на внутренних поверхностях, из-за разбавления и движения воздуха, а также из-за более суровых условий окружающей среды, например таких, как солнечный свет”, – пояснили специалисты.

В рамках профилактики заражения вирусом посредством прикосновения к поверхностям медики дали несколько рекомендаций. В частности, гладкие поверхности, которых касался зараженный SARS-CoV-2 человек, могут грозить опасностью инфицирования около трех суток. Также дезинфекция подобных предметов с осевшими зараженными каплями может быть обязательной лишь в течение первых 24 часов. Так или иначе, основным источником заражения эксперты считают воздушно-капельный путь передачи, что в очередной раз является напоминанием об обязательном мытье рук, соблюдении социальной дистанции и ношении защитных масок в период пандемии.

Источник: 360tv.ru