 

Одновременное ослабление слуха и зрения удваивает риск деменции

08.04.2021, 19:16, Разное
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В новом исследовании приняли участие 6250 человек в возрасте от 58 лет до 101 года. Ученые из Канвонского национального университета в Южной Корее наблюдали за ними в течение шести лет. В начале исследования участники ответили на вопросы о том, как они оценивают свои зрение и слух. Каждые два года они проходили проверку когнитивных способностей.

В начале исследования деменция была выявлена у 7,6% человек с одновременным снижением слуха и зрения, спустя шесть лет – еще у 7,4% людей из этой группы. В то же время, ослабление слуха и зрения отдельно были связаны с развитием деменции в 2,9% и 2,4% случаев соответственно за время наблюдения.

Что такое когнитивные функции?

Нарушения когнитивных способностей – одна из самых актуальных медицинских проблем нашего времени. Эти функции психики страдают при деменции, распространенность которой постоянно растет. Разбираемся, что такое когнитивные функции, как могут выглядеть их нарушения, как их диагностируют.

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Ученые провели расчеты, учитывая другие факторы риска, которые могли повлиять на вероятность развития деменции у участников исследования (пол, социальное положение, уровень образование и другие). Оказалось, что одновременное поражение зрения и слуха связано с увеличением риска развития деменции в два раза по сравнению с показателями остальных людей. Снижение только зрения или только слуха в этом исследовании не было связано с ростом риска деменции.

«Пожилые люди со снижением только зрения или только слуха обычно могут поддерживать социальные контакты, поэтому могут быть не столь изолированными и подавленными, как люди с поражением обоих чувств», – сказал Чин Хён Джу (Jin Hyeong Jhoo), соавтор исследования. Он отметил, что депрессия и изоляция считаются факторами риска деменции.

Гихван Бйеон (Gihwan Byeon), соавтор исследования, указал, что при снижении зрения у людей часто обостряется слух, и наоборот. Когда поражены и зрение, и слух, компенсировать утрату невозможно, поэтому мозг становится более уязвимым к деменции.

В комментарии для New Scientist профессор Университетского колледжа Лондона Джейсон Уоррен (Jason Warren) сказал, что результаты исследования очень интересны, но к ним нужно относиться с некоторой осторожностью, поскольку данные о слухе и зрении его участников были получены с их слов, а не оценены объективно.



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