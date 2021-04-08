 

В Москве ребенок украл у родителей три миллиона и пропал

08.04.2021, 19:12, Разное
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В Москве у семейной пары пропал ребенок. Мать довезла мальчика до школы и проследила, чтобы он зашел на территорию. Оказалось, что внутрь он так и не попал. Но это не все. Глава семейства заметил, что из его портфеля пропали три миллиона рублей и телефон, передает сайт VSE42.RU. Также ребенок снял с его карты 100 тысяч рублей. Теперь мальчика ищут.



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