На реставрацию русской иконы XVI века ушло 50 лет

Икону XVI века «Иоанн Предтеча Ангел пустыни в житии» из собрания Вятского художественного музея имени Васнецовых (Киров) выставили после реставрации, длившейся 50 лет, во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря.

«Два года после окончания реставрационных процессов эта работа находилась здесь под наблюдением. Мы очень внимательно смотрели на протяжении этого времени, не будет ли происходить каких-то деструктивных процессов. Мы убедились в том, что она стабильна, ее можно транспортировать и использовать в экспозиции музея», – приводит РИА «Новости» слова директора центра Дмитрия Сергеева.

Реставрация иконы, на которой изображен патрональный святой первого русского царя Ивана Грозного, длилась ровно полвека. Разрушены были основа, паволока, левкас, красочный слой. С ней работали несколько поколений реставраторов.

Отреставрированная икона еще несколько дней будет находиться в центре, после чего ее отправят в Вятский художественный музей. «Очень большой интерес и к самой работе, и к процессу реставрации, мы надеемся, что пока она в Москве, ее смогут посетить, увидеть те, кто хотел бы это осуществить, мы для этого открыты», – отметил Сергеев.

Особенных условий хранения в музее не понадобится, достаточно будет соблюдения необходимого температурно-влажностного режима, добавил эксперт. Ранее Сергеев сообщил, что Центр имени академика Грабаря за три года отреставрировал более 3,2 тыс. музейных предметов, внебюджетные доходы центра составили больше 70 млн рублей.

Ранее сообщалось, что поврежденная вандалом картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в скором времени будет возвращена в постоянную экспозицию Третьяковской галереи.