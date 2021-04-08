Эксперты оценили влияние пандемии COVID-19 на потребление нефти

Негативное воздействие пандемии COVID-19 на мировое потребление нефти может сохраняться до 2023-2024 года. При этом пик спроса на нефть, возможно, будет преодолен раньше 2030-3035 годов, говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года.

«Несмотря на то, что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030–2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е годы. В 2020–2021 гг. указанные риски усилились под влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, негативное воздействие которой на мировое потребление нефти и основных нефтепродуктов может сохраниться вплоть до 2023–2024 годов», – говорится в проекте документа, передает ТАСС.

В проекте генсхемы отмечается, что затяжной экстенсивный рост, не прекращающийся в нефтяной отрасли на протяжении последних 25 лет, близок к исчерпанию своего естественного потенциала, что связано, прежде всего, с изменением структуры и характера ресурсной базы, а также с ограниченным потенциалом увеличения спроса на российские нефть и нефтепродукты.

Нефтяная промышленность РФ будет испытывать нарастающее воздействие климатической и экологической политики. Вероятным становится, введение в Европейском Союзе после 2025 года трансграничного углеродного регулирования импорта углеводородов. «Ожидается также ужесточение условий, увеличение стоимости и числа отказов в кредитовании новых нефтедобывающих проектов со стороны международных и европейских финансовых институтов», – сказано в документе.

В проекте также утверждается, что нефтяной отрасли РФ необходимо готовится к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса, что будет способствовать как усилению международной конкуренции за рынки сбыта, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности.

Ранее сообщалось, что нефть подешевела на новостях о коронавирусе в Азии. Несмотря на оптимистичные ожидания инвесторов в отношении перспектив экономики в нынешнем году, цены на нефть по-прежнему уязвимы к новостям о продолжающемся росте числа обнаружений инфицирования коронавирусом, в частности, в Азии. Наиболее тяжелой ситуация остается в Индии, одном из крупнейших импортеров нефти.