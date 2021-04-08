Реалити-шоу «Дом-2» переедет на телеканал «Культура»

С 1 мая 2021 года реалити-шоу «Дом-2» будет выходить на государственном телеканале «Культура», сообщил главный редактор, заместитель гендиректора ВГТРК Сергей Шумаков.

По словам продюсера, решение было принято для увеличения рейтинга телеканала, а также, чтобы познакомить поклонников реалити-шоу с шедеврами мирового изобразительного искусства, кинематографа и балета.

– Исключительно госфинансирования нам сегодня не хватает, логичным выглядит решение привлекать спонсоров, но увы они не идут под фильм «Девчата» или балет «Шахерезада», а вот под «Дом-2» идут с удовольствием. Конечно, план рискованный, но лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном, – пояснил Шумаков.

Для повышения уровня культуры участников для них ВГТРК будут регулярно устраиваться мастер-классы и культурные мероприятия.

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