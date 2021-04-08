 

Компания Apple обновила сервис «Локатор»

08.04.2021, 18:28, Новости дня
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В сервисе «Локатор» или Find My, предлагаемом компанией Apple, после обновления появились новые функции. С его помощью теперь можно будет найти не только свой собственный смартфон, но и гаджеты, произведенные сторонними компаниями.

«Локатор» поможет вам, если, например, найти затерявшиеся беспроводные наушники. Главное, чтобы в них была установлена метка Chipolo. Также вы сможете определить, где в данный момент находится ваш электрический велосипед, если это VanMoof, конечно.

Как минимум вы сможете удалить важную информацию с гаджета, который уже не рассчитываете вернуть. Или же заблокировать его работу, а также отправить на него сообщение с просьбой возвратить за вознаграждение. Важно то, что «Локатор» работает даже при отсутствии интернет-покрытия, поясняет разработчик. Как только поступает сигнал, в поиск включается вся сеть активных мобильных гаджетов, выпущенных в Apple.



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