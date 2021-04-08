 

Павел Прилучный в отсутствие Агаты Муцениеце балует детей бургерами

08.04.2021, 18:24, Разное
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Павел Прилучный показал в своем микроблоге Instagram как он проводит время с детьми в отсутствие Агаты Муцениеце. Его бывшая жена отправилась в отпуск на Мальдивы, поэтому Тимофей и Мия пока живут с отцом.
Звезда сериала «В клетке» показал, чем он кормит детей и как проводит с ними время. Актер торжественно презентовал наследникам бургеры собственного приготовления. Пятилетняя дочь не смогла сдержать своего восторга, а восьмилетний сын отреагировал довольно сдержано. Однако после того, как Тимофей отведал блюдо, приготовленное Павлом Прилучным, то отметил, что «папа – лучший бургер-мастер».

Для себя звезда «Мажора» пожарил на гриле каре из ягненка. Подписчики отметили, что количество еды, которую он приготовил, рассчитано, скорее всего на двоих. Поэтому они сделали вывод, что Павел Прилучный ужинал с Мирославой Карпович, с которой давно проживает вместе в загородном доме. Артистка познакомилась с детьми своего возлюбленного еще прошлым летом во время совместного отдыха в Крыму.

Ранее экс-супруга Павла Прилучного говорила о том, что переживает по поводу восьмилетнего сына. Тимофей начал стремительно набирать вес, поэтому Агата Муцениеце старается следить за его питанием. Актриса исключила из рациона детей газированные напитки и сладости.

Источник: www.popcornnews.ru



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