В Японии впервые в мире пересадили легкое от живого донора пациентке с COVID-19



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Жительница Киото заразилась SARS-Cov-2 в конце прошлого года, и когда ее состояние резко ухудшилось, оба легких начали отказывать, сообщил портал Nippon. После трехмесячного курса лечения экстракорпоральной мембранной оксигенацией врачи обнаружили, что ее легкие стали жесткими и практическими нефункциональными. Хотя ее респираторные симптомы улучшились, не было никакой надежды на то, что она сможет выжить без трансплантации органа.

За минувший год в Китае, Европе и США провели от 20 до 40 операций по пересадки легких таким пациентам, однако все они были взяты от умерших пациентов. Чтобы не ждать донорский орган, врачи решили провести трансплантацию легочной ткани, взятую у мужа и сына пациентки, у которых не было проблем со здоровьем.

Операция длилась 11 часов, женщина проходит лечение в интенсивной терапии, состояние ее доноров стабильно.

«Ожидается, что первая в мире трансплантация легкого от живого донора станет многообещающим методом лечения пациентов с серьезными заболеваниями легких», – сообщили врачи.

Однако у подобных операций есть серьезные ограничения, отметили специалисты. Трансплантацию легких от живого донора можно проводить только пациентам до 65 лет, у которых нет повреждений других органов. Как правило, большинство пациентов с тяжелым течением COVID-19 имеют много других серьезных заболеваний.