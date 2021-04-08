Грузия заявила о готовности оказать Украине «всю возможную помощь»

Власти Грузии заявили о безусловной поддержке Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Давид Сергеенко заявил, что «Грузия окажет Украине всяческую поддержку, которая только есть в ее распоряжении». Он напомнил, что в 2014 году в должности министра здравоохранения Грузии отправился на Украину с «достаточно солидной» гуманитарной помощью. «Поддержка у Украины от нас будет и сейчас», – сообщил Давид Сергеенко.

Накануне обстановку в телефонной беседе обсудили главы внешнеполитических ведомств двух стран. При этом ныне отношения Тбилиси и Киева довольно прохладные из-за того, что на Украине скрывается заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения экс-президент Михаил Саакашвили.

Грузия в 2020 году отозвала посла на Украине и пока не вернула его. Саакашвили возглавляет исполком реформ на Украине.