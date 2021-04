Подборка сообщений от Barents Observer (Норвегия)

Российские усилия по продвижению Севморпути встречены скептически

В то время как РФ все больше рекламирует Северный морской путь (СМП) в качестве жизнеспособного варианта для грузоперевозок, в международном сообществе все больше укрепляются сомнения, связанные с тремя факторами — высокой стоимостью транспортировки, экологическим ущербом и падением востребованности маршрута.

Ледокол ведет грузовое судно по Северному морскому пути. Фото: «Росатом»

После посадки на мель в Суэцком канале грузового судна Ever Given об арктическом морском пути, пролегающем вдоль северных берегов России, стали все чаще говорить как об одном из вариантов для перевозки грузов. Естественно, в качестве одного из главных сторонников этого альтернативного маршрута выступает Москва.

У СМП есть одно явное преимущество перед Суэцким каналом. С точки зрения времени он гораздо быстрее, поскольку окружность Северного полярного круга более чем в два раза меньше, чем окружность Тропика Рака, вблизи которого находится Суэцкий канал. При этом есть ряд серьезных недостатков, затмевающих преимущество маршрута во времени. Чаще всего, похоже, в качестве контраргумента приводят стоимость.

В настоящее время стоимость перевозки по СМП примерно в три раза выше, чем через Суэц. Чтобы исправить этот недостаток, российские чиновники пытаются повысить его востребованность за счет искусственного удешевления транспортировки по СМП.

Телеграм-канал «СМП» приводит слова российского вице-премьера Юрия Трутнева, заявившего, что перевозка грузов по СМП должна сейчас быть не дороже, а в долгосрочной перспективе — дешевле, чем по Суэцкому каналу. Трутнев заявил, что для этого в РФ готовы разработать и профинансировать отдельную федеральную программу по снижению стоимости перевозки грузов через Арктику.

Но гораздо труднее противостоять еще одному критическому недостатку — экологическому ущербу. Среди тех, кто выступает против роста перевозок по СМП, — Средиземноморская судоходная компания (Mediterranean Shipping Company, MSC). В MSC снова подчеркнули свой отказ от использования СМП по экологическим соображениям. Рост перевозок через Арктику нанесет значительный ущерб окружающей среде, включая сокращение биоразнообразия, ускорение таяния ледников и продолжение глобального потепления, причиной которого станут рост выбросов черного углерода, загрязнение воздуха и потенциальные разливы нефти. Как пишет издание American Journal of Transportation, генеральный директор MSC Сорен Тофт заявил, что для MSC как ответственной и экологически сознательной компании решение об отказе от потенциального использования маршрута было очевидным.

Наконец, третья проблема, с которой приходится иметь дело российскому правительству, — это обескураживающие цифры падения грузопотока и числа разрешений на проход по СМП. За первые три месяца 2021 года по СМП было перевезено более 7,5 миллионов тонн грузов, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, как сообщает ИА «ПортНьюс», за январь, февраль и март выдано всего 56 разрешений на плавание по акватории СМП — на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря сочетанию мер экономической поддержки со стороны РФ и проблем, связанных с аварией контейнеровоза компании Evergreen, Севморпуть сейчас кажется потенциально разумным и реалистичным вариантом. Однако привлекательность перевозок по СМП в долгосрочной перспективе остается крайне спорным вопросом, на который еще предстоит ответить.

Из пострадавшего от пожара «Лошарика» выгрузили активную зону реактора

После долгих задержек и месяца подготовки на верфи в Северодвинске из реактора извлекли отработавшее ядерное топливо. Теперь секретную глубоководную шпионскую станцию будут модернизировать.

«Лошарик» у причала военной верфи «Звездочка» в Северодвинске. Фото: Google Планета Земля / Barents Observer

Российская атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» проекта 19831 серьезно пострадала 1 июля 2019 года из-за пожара, который унес жизни всех находившихся на борту 14 военных моряков. Авария произошла, когда подлодка проводила операции с подводным установками на дне Мотовского залива недалеко от морской границы с Норвегией.

После аварии АС-31 отбуксировали в Северодвинск на завод «Звездочка» — крупнейший в РФ центр судоремонта, входящий в принадлежащую государству Объединенную судостроительную корпорацию.

В марте этого года специалисты завода выполнили задачу по выгрузке активной зоны ядерного реактора глубоководного подводной станции.

Первоначально ремонт «Лошарика» планировался на 2020 год, однако его отложили на 2021 год. По данным государственного информационного агентства ТАСС, операция продлилась около месяца и прошла без проблем. По словам близкого к Минобороны источника ТАСС, работы по ремонту с модернизацией «Лошарика» уже начались.

Корпус «Лошарика» состоит из семи сферических титановых отсеков. Пять первых соединены между собой, а два последние спарены, и в них размещен ядерный реактор и двигатели АС-31. По данным источника ТАСС, титановый корпус глубоководного аппарата практически не пострадал. Сам ядерный реактор, обеспечивающий подлодку энергией, не требует замены. Он будет готов к работе после загрузки нового ядерного топлива.

Станция была заложена в 1988 году, но из-за финансовых проблем была спущена на воду лишь в 2003-м. Она может использоваться для проведения операций на глубине до шести километров.

Как пишет издание «Лента», в задачи AC-31 входят освещение окружающих ландшафтов, общая разведка и манипуляции с различными внешними изделиями, например установка разнообразных датчиков и резка подводных кабелей.

Последнее вызывает особые опасения, так как речь идет о возможности использования АС-31 Россией для вывода из строя подводных кабелей противника.

Журнал Forbes уже обращал внимание на способность российских подводных лодок повреждать подводные кабели, соединяющие США с континентальной Европой. Британское онлайн-издание Navy Lookout также подчеркивает уязвимость «мировой коммуникационной магистрали», для которой российские подводные лодки представляют угрозу, ставшую более серьезной и частой после холодной войны.

Ремонт и модернизация «Лошарика» могут снова усилить возможности РФ по ведению подводной войны.

При этом подробности этих работ держатся в строжайшем секрете.

На фоне проблем в Суэцком канале Aker Arctic представила контейнеровоз для перевозок через Арктику

Новый арктический контейнеровоз сможет ходить по российскому Северному морскому пути круглый год и при нынешней рыночной конъюнктуре обойдется ненамного дороже более крупных судов, использующих Суэцкий канал.

Контейнеровоз на 8000 TEU для круглогодичного автономного использования на Севморпути. 3D-рендеринг предоставлен компанией Aker Arctic

По обе стороны Суэцкого канала, в Средиземном и Красном морях, многочисленные суда ждут, когда буксиры освободят севший во вторник на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Тем временем другие суда уже пошли обходным путем вокруг Африки, поскольку на освобождение судна весом 224 тысячи тонн могут уйти дни и даже недели.

Для контейнеровозов, идущих из Азии в Европу, плавание вокруг Африки занимает на две недели больше и добавляет расходов на миллионы.

Финская компания Aker Arctic вряд ли могла найти более подходящее время для представления своей последней разработки — арктического контейнеровоза ледового класса.

По сравнению с маршрутом через Суэцкий канал расстояние из Китая в европейские порты по российскому Севморпути примерно на 40% короче. Однако при выборе северного маршрута возникают дополнительные расходы на сопровождение ледокола.

Что еще более важно, лишь немногие контейнеровозы способны плавать в водах Арктики, поскольку для таких рейсов требуются суда ледового класса.

Компания Aker Arctic из Хельсинки — мировой лидер в проектировании судов ледового класса и ледокольных судов.

«Контейнеровозов такого типа раньше не было», — поясняет инженер-кораблестроитель Aker Arctic Луиджи Портунато.

Вместимость проектируемого контейнеровоза составит 8000 стандартных 20-футовых морских контейнеров (TEU), и он сможет ходить по СМП как летом, так и зимой.

У судна будет усиленный корпус ледового класса Arc7, ледокольная носовая часть и другие конструктивные особенности для работы в условиях холодного климата. Это будет судно двойного действия, способное в тяжелых льдах идти кормой вперед. В легких льдах или по открытой воде 300-метровое судно будет плыть вперед носом, как и все другие.

Для заказчиков контейнерных перевозок важно исполнение графика.

«Таким образом гораздо более короткий северный маршрут становится интересным при условии обеспечения приличной скорости зимой и выполнения графика, что теперь возможно благодаря нашему новому проекту», — говорит Портунато.

В проведенном Aker Arctic исследовании подчеркивается, что пока нельзя сказать, когда перевозка из Азии в Европу через Арктику на подобном контейнеровозе станет более рентабельной, чем через Суэцкий канал.

«На затраты влияет множество факторов, таких как цена на топливо, тип топлива и коэффициент заполнения контейнеровоза», — говорится в исследовании.

Поскольку конструкция судна позволяет самостоятельно проходить льды, ему не требуется ледокольное сопровождение, что дополнительно снизит стоимость перевозки.

«Самым похожим по размеру судном является танкер-газовоз ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» и его одноклассники», — говорит Портунато. Сегодня эти суда перевозят сжиженный природный газ с российского полуострова Ямал на рынки Восточной Азии и Европы.

Недавно «Кристоф де Маржери» вошел в историю, став первым коммерческим судном, пересекшим льды СМП в феврале. Газовоз прошел из китайского порта Цзянсу до СПГ-завода в Сабетте на Ямале.

В 2018 году пробный рейс по Севморпути совершил небольшой контейнеровоз компании Maersk. Это случилось в сентябре, когда на некоторых участках маршрута присутствовали лишь дрейфующие льды, не представлявшие такой сложности, как ледовая обстановка зимой.