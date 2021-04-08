Дэвид Швиммер раскрыл подробности специального выпуска сериала “Друзья”

Долгие 17 лет поклонники ситкома “Друзья” ждут новых серий. И несмотря на то, что прошло уже много лет, а актеры, исполнившие главные роли в нем, пошли разными дорогами, зрители не теряют надежд. И вот, наконец, после карантина и жестких мер по борьбе с коронавирусом, съемки новой серии “Друзей” возобновились. Пару месяцев назад актриса Лиза Кудроу, сыгравшая в сериале эксцентричную Фиби Буффе, уже предупредила поклонников, что их ожидания могут не совпасть с реальностью – они с коллегами снимают не продолжение проекта, а лишь один специальный эпизод.

А сегодня уже Дэвид Швиммер, исполнитель роли Росса, снова сделал акцент на этой немаловажнйо детали и раскрыл еще несколько.

Я буду собой, Дэвидом. У нас нет никакого сценария, и мы не будем играть своих персонажей. Просто встретимся как реальные люди. Хотя… Вообще-то будет один эпизод в выпуске, где мы все кое-что зачитаем, но я не могу рассказать вам больше,

– сказал он в новом интервью для вечернего шоу The Graham Norton Show, оставив больше вопросов, чем ответов.

Напомним, еще в прошлом году компания HBO Max объявила о запуске производства специального эпизода суперпопулярного сериала конца 90-х “Друзья”. Съемки должны были начаться в мае, затем были перенесены по всем известной “ковидной” причине на август, но и тогда им не суждено было стартовать, так как коронавирус никуда не желал уходить. В январе этого года, когда ситуация начала стабилизироваться, продюсеры снова вернулись к работе над этим проектом. Исполнительница одной из главных ролей в сериале – Лиза Кудроу – призналась в интервью Робу Лову для его подкаста Literally! With Rob Lowe, что съемки наконец начались. Ее коллеги – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри – уже сняли несколько сцен:

У этого проекта несколько разных граней, и мы уже успели снять некоторый набор разных сцен. Я также что-то предварительно уже сняла, так что мы действительно работаем.

Другие подробности специального эпизода любимого сериала мы собрали здесь.