 

Грибы научились использовать для устранений последствий лесных пожаров

08.04.2021, 17:34, Новости дня
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Американские ученые обнаружили уникальную способность грибов быстро восстанавливать нормальное состояние почвы после пожаров. Это особенно важно для штата Калифорния, где леса горят каждое лето, говорят специалисты.

Как утверждает автор статьи на эту тему, опубликованной в журнале Food Tank, грибы даже способствуют очищению почвы от расплавленной пластмассы и прочих индустриальных вредных веществ, которые смываются дождевой водой в реки и озера, нанося непоправимый ущерб экосистемам.

Кроме прочего, в результате исследований и экспериментов ученые смогли достойно оценить роль грибов в живой природе. Однако большие сомнения теперь возникают по поводу того, стоит ли дикорастущие грибы употреблять в пищу?



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