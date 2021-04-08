В Китае сразу три семьи заразились коронавирусом из-за плохой вентиляции в ресторане



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По данным исследования, опубликованного в журнале Building and Environment, заражение 10 человек произошло в канун Китайского Нового года в ресторане. Три семьи, незнакомые друг с другом, обедали за соседними столиками. Вечером того же дня у одного из этих посетителей появились характерные симптомы COVID-19, который вскоре подтвердился ПЦР-тестом. В течение двух недель положительный результат получили еще 9 человек, сидевших за другими столиками.

Ученые отметили, что эти семьи не контактировали друг с другом, некоторые заразившиеся сидели спиной к спине. В общей сложности они находились в одном помещении чуть больше часа. Остальные 68 посетителей ресторана и 15 сотрудников, которые находились дальше, не заразились. Эксперты предположили, что официанты, обслуживающие столик, не были инфицированы поскольку подходили к гостям всего на несколько минут.

Исследовательская группа изучила записи камер видеонаблюдения в обеденной зоне и расположения рассадки в ресторане, а также проанализировала систему кондиционирования воздуха в помещении. Используя исходную расстановку столиков, они протестировали рассеивание теплого индикаторного газа, который действует как выдыхаемые капли вируса, чтобы имитировать распространение аэрозоля в ресторане. Ученые обнаружили, что скорость вентиляции была ниже рекомендованных стандартов.

Компьютерное моделирование воздушного потока кондиционера в обеденной зоне показало, что вирусная взвесь, выдыхаемая зараженным посетителем, поднималась вверх и оседала на соседних столиках. Инфицированные капли также попали на другие ближайшие столы, но рассеялись потоком воздуха от четырех кондиционеров. Исследователи отметили, что заразившиеся семьи оказались в «эпицентре» рециркуляции вирусной аэрозоли, то есть с максимально высокой концентрацией капель.

Авторы исследования пришли к выводы, что главной причиной заражения стала плохая вентиляция, которая не имела притока наружного воздуха, дополнительным фактором стала слишком тесная расстановка столов. В связи с празднованием Нового года посетителей было много, поэтому ресторан принял решение поставить дополнительные столики для гостей.

«Важно отметить, что наши результаты не указывают на то, что передача SARS-CoV-2 воздушным путем на большие расстояния может происходить в любом помещении. Вероятность распространения значительно увеличивается в переполненном и плохо вентилируемом закрытом пространстве», — написали ученые.