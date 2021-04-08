Мужчину задержали с пакетом наркотиков под Москвой

Возле одного из домов в поселке Нахабино подмосковного Красногорска полиция задержала 29-летнего мужчину, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Во время досмотра у него обнаружили два свертка с пакетиками, внутри которых лежало некое вещество. Как позже установила экспертиза, молодой человек нес с собой метилэфедрон. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.