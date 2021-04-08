 

Мужчину задержали с пакетом наркотиков под Москвой

08.04.2021, 17:24, Разное
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Возле одного из домов в поселке Нахабино подмосковного Красногорска полиция задержала 29-летнего мужчину, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Во время досмотра у него обнаружили два свертка с пакетиками, внутри которых лежало некое вещество. Как позже установила экспертиза, молодой человек нес с собой метилэфедрон. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.



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