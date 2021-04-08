Манекенщик Матвей Лыков стал отцом во второй раз
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Один из самых известных манекенщиков России, добившийся успеха за рубежом, также знакомый зрителю по фильму Тимура Бекмамбетова “Он – дракон” и сериалу “Туристическая полиция 2”, Матвей Лыков и его супруга, американский дизайнер Джессика Стеренос снова стали родителями. Радостное событие произошло в семье еще месяц назад, но обнародовать новость они решили только сейчас.
Вот уже четыре недели как нас четверо. Добро пожаловать в этот мир наша малышка Лу. Каждый день я люблю тебя все больше. Джессика, спасибо за то, что подарила нам эти дары жизни. Оба раза держать тебя за руку во время рождения наших дочерей были самые прекрасные моменты в моей жизни,
— поделился своими эмоциями счастливый отец, приложив к посту серию снимков с женой и дочерьми. О второй беременности супруги Матвей сообщил в декабре прошлого года, опубликовав фотографии у новогодней елки.
Матвей Лыков с женой и дочерьми
Матвей и Джессика счастливы в браке уже больше шести лет. В январе 2019 года у них родилась первая дочь, которую назвали Сьенной. Как супруги назвали вторую дочь, пока не известно.
Напомним, Матвей Лыков – один из самых успешных российских манекенщиков в мире. Он участвовал в показах Gucci, Yves Saint Laurent, Corneliani и других известных брендов. Многим он знаком по фильму “Он-дракон”, где он сыграл главную роль, и сериалу “Туристическая полиция-2”, где ее коллегой по съемочной площадке была Анастасия Ивлеева. В кино он попал неслучайно: его отец, Александр Лыков, – “Казанова” из популярного в нулевые сериала “Улицы разбитых фонарей”.
Матвей Лыков с женой и дочкой
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