На что жалуются люди через 8 месяцев после легкого COVID-19



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После коронавирусной инфекции многие пациенты страдают от патологических синдромов в течение месяцев, при этом т.н. постковидный синдром может развиваться после COVID-19 любой степени тяжести.

Лучше всего изучены постковидные симптомы у пациентов, которые были госпитализированы по поводу COVID-19. Известно, что у более 70% из них хотя бы один симптом сохраняется месяцами. Симптомы же у людей, которые переболели в легкой форме, изучены хуже. Одно из исследований показало, что через месяц после болезни хотя бы один симптом остается у трети переболевших.

В новой работе шведские ученые описали длительные симптомы, остающиеся у медицинских работников, которые перенесли COVID-19 в легкой форме. У 323 участников были антитела к SARS-CoV-2 (сероположительная группа – люди, которые перенесли COVID-19), у 1072 их не было (сероотрицательная группа). Наблюдение за ними началось в апреле-мае 2020 года и продолжалось не менее 8 месяцев.

У 26% сероположительных участников по меньшей мере одно проявление болезни встречалось спустя 2 месяца после инфекции, у 15% – спустя 8 месяцев. Среди самых распространенных были потеря обоняния (через 8 месяцев она была у 9%), усталость (4%), потеря вкуса (3,7%), одышка (2%). Все они были средней тяжести или тяжелые. При этом аналогичные симптомы встречались у 9% людей, которые не перенесли COVID-19.

Перечисленные симптомы мешали работать 8% участников из сероположительной группы, у 15% из них они способствовали нарушению социальной жизни, 12% было сложно выполнять свои домашние функции. У сероотрицательных людей эти показатели составляли соответственно 4%, 6% и 5%.

Результаты исследования подчеркивают, что длительные неприятные последствия COVID-19 могут грозить даже людям, которые перенесли инфекцию в легкой форме, пишут ученые.