 

Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот

08.04.2021, 16:30, Разное
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По мнению эксперта, в Белоруссии воцарился тоталитарный режим. Богданкевич заявил, что уровень репрессий сегодня зашкаливает, давление на оппозиционное движение перешло уже все мыслимые границы. “Режим не может существовать в нынешнем состоянии длительное время”, – сказал он.

Экс-глава Нацбанка признался, что возлагает большие надежды на молодежь. Он рассказал, что в силовых структурах встречается много адекватных, культурных молодых людей, которые не согласны с позицией власти. Богданкевич уверен: в нужный час они проявят себя.

В комментарии “Белорусскому партизану” эксперт подчеркнул, что руководители силовых структур хоть и держатся за свое “место под солнцем”, но не разделяют взгляды президента. Бывший глава Нацбанка пояснил, что они видят ситуацию иначе и понимают, что Лукашенко – это вчерашний день.

Богданкевич обратил внимание, что президент часто меняет глав силовых структур. В марте Александр Лукашенко назначил новых руководителей МЧС, Генерального штаба и Следственного комитета. Эксперт уверен: лидер боится, что те решат объединиться и пойти на госпереворот.

“И я считаю, что он правильно думает”, – заключил эксперт.

Ранее организация Amnesty International опубликовала доклад о нарушении прав человека в Белоруссии в прошлом году. Авторы материала сообщили, что режим Александра Лукашенко подавляет свободу слова и мирные собрания. Также они обвинили силовиков в насилии над мирными протестующими.



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