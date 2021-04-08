 

Мнение: А теперь расскажи, что НА Украине якобы нет бандеровцев.

08.04.2021, 16:26, Разное
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“Украину захлестнули бандеромарши. Требуют резать русских
В первый день 2021 года в городах Украины прошли традиционные факельные шествия, посвященные 112-й годовщине со дня рождения гитлеровского коллаборанта и главаря одного из крыльев ОУН Степана Бандеры…
По оценкам разных СМИ, в марше участвовало от одной до двух тысяч украинских националистов…
Примечательно, что многие участники акции пришли на марш с детьми. Особо колоритно выглядело, как бандеровцы учили ребёнка нацистскому лозунгу «Слава Украине – героям слава!» на фоне флага «УНА-УНСО».
Националисты также выкрикивали: «Наши герои – наша земля», «Степану Бандере трижды – слава, слава, слава!», «Москалей на ножи!», «Помни, чужак, тут хозяин – украинец!»
«Ещё 30-40 лет назад московская империя думала, что уничтожила и оккупировала Украину, однако бандеровская армия шагает по Киеву, шагает по улицам украинских городов. И так или иначе Украина будет свободная и независимая! Крым будет украинским! Донбасс и Луганск будут украинскими! И все наши земли – так же на них будет господствовать красно-чёрный стяг украинской борьбы!» – раздавалось в громкоговоритель…
В Днепропетровске наци с гордостью отметили, что, несмотря на пандемию в этом году, на «бандеровские марши приходят всё больше сознательных украинцев». Митингующие прошли по улицам города с баннером «Бандера, Шухевич – герои Украины»…”
Но ТЫ, альтернативно одарённый, можешь продолжать уверять, что никаких БАНДЕРлогов в Цеевропе нет. Раз их в твоём фантазийном мире нет, значит, и в реале тоже нет, верно?..

Источник: Достало



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