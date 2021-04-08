Козак: Москва заинтересована в дружественной, спокойной и стабильной Украине

Россия не добивается того, чтобы «резать суверенитет» Украины или отхватывать ее территории, Москва заинтересована только в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была стабильной, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Козак заявил, что интерес Москвы «в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство», и «больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», передает РИА «Новости».

Ранее Козак заявил, что в случае войны в Донбассе РФ встанет на защиту своих граждан.

Напомним, к февралю 2021 года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Тем временем президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.