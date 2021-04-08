 

Названо число получивших выплаты на первого и второго ребенка семей

08.04.2021, 16:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Порядка 1,3 млн семей получили выплаты на первого и второго ребенка в прошлом году в размере прожиточного минимума, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о реализации посланий президента РФ Владимира Путина федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

«В общей сложности выплаты на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума в 2020 году получили практически 1,3 млн российских семей. На это было использовано 132,7 млрд рублей средств федерального бюджета. В 2021 году такое же количество российских семей воспользуется этими мерами, и на это предусмотрено пока в бюджете 159 млрд рублей», – цитирует Голикову ТАСС.

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до семи лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека. Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены для 4,7 млн детей.

Ранее правительство разъяснило правила назначения выплат на детей от трех до семи лет. Подход к назначению пособий станет адресным. Так, Минтруд будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Геращенко рассказала о здоровье Балуха

25.12 / На “Седьмом километре” иностранец избил продавца газовым баллоном

10.03 / В Киевской области задержали второго подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки

14.07 / Симоньян обратилась к сотрудникам RT в связи с секс-скандалом в российских СМИ

20.07 / Генсек ООН назвал масштабный конфликт Баку и Еревана катастрофой

16.10 / Влиятельный адвокат арестован в Польше после критики правящей партии

09.11 / Netflix приостановил съемки второго сезона сериала “Ведьмак”

11.10 / Россия предупредила Латвию о последствиях за депортацию ветерана

22.01 / Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок

02.09 / Назван день начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика