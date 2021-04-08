 

Эмин Агаларов показал видео в окружении всех своих детей

08.04.2021, 15:42, Разное
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В своем микроблоге Instagram Эмин Агаларов опубликовал видео, на котором он запечатлен в окружении всех своих детей от двух браков. 41-летний музыкант старается свое свободное от работы время проводить с ними.
Артист всего себя посвящает воспитанию четырех наследников. Близнецов Микаила и Али ему подарила экс-супруга Лейла Алиева. Кроме этого, Эмин Агаларов принял решение об усыновлении ее дочери. Во втором браке модель Алена Гаврилова родила музыканту девочку Афину. Певец очень радуется, когда у него получатся собрать всех детей вместе и провести с ними время.

В комментарии к ролику Эмин Агаларов признался, что они счастливы в этот момент, хотя каждый из ребят занят своим делом. Подписчики засыпали многодетного отца комплиментами и пожелали много добрых слов его наследникам. Они обрадовались, так как артист не часто показывает свою личную жизнь в соцсетях. Зачастую он публикует фото и видео, связанные с творчеством и бизнесом. Поэтому домашние кадры невероятно растрогали фолловеров.



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