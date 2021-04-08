Диетологи рассказали, как перестать переедать из-за стресса

Отечественные диетологи подсказали, как избавиться от привычки переедать из-за стресса. Они объяснили, что пища влияет на мозг как лекарство и вызывает чувство временного счастья.

Эксперты отмечают, что стрессовые ситуации и тревожность негативно влияют не только на ментальное здоровье человека, но и на весь организм. Заедание проблем – это решение временного характера, которое не поможет выйти из патовой ситуации, а только притупит боль. Более того, именно такой способ борьбы с беспокойством чреват появлением лишнего веса.

Ключом к решению проблем медики считают осознанность, необходимо контролировать, что есть, когда и сколько. Рекомендованы в качестве полезных перекусов фрукты и овощи, семена и орехи, творог и натуральный йогурт.

Также нужно ограничить употребление пирожных и тортов, фастфуда и полуфабрикатов, ежедневно выпивать 2-3 литра воды, употреблять рыбу и цельнозерновую пищу. Стоит отметить, что нельзя обедать на пустой желудок, поскольку именно усиленное чувство голода провоцирует переедания.

Учёные среди эффективных методов борьбы с негативом и тревожностью называют продукты-антидепрессанты, повышающие концентрацию гормонов счастья – серотонина и норипинефрина. Это кисломолочные продукты, сыры, тёмный шоколад, бананы и виноград. Спелые ягоды, такие как черника и голубика, тоже фавориты хорошего настроения.

Источник: vm.ru