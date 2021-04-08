 

Эксперт Рудяков назвал конкурентов Зеленского на следующих выборах

08.04.2021, 15:36, Разное
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По мнению политолога, президенту Украины придется соперничать с несколькими центристскими и ненационалистическими проектами. Павел Рудяков полагает, что конкурентами Владимира Зеленского могут стать спикер
Верховной рады Дмитрий Разумков, а также жена оппозиционера Виктора Медведчука – Оксана
Марченко.

Кроме того, эксперт отметил, что конкурентом главы государства будет и экс-президент Украины Петр Порошенко. По словам Рудякова, у политика есть все
основания рассчитывать на победу за счет поддержки своих активных избирателей и сподвижников, которых он приобрел в последние годы своей власти.

Вместе с тем, эксперт считает, что на ситуацию во многом будет влиять то, пойдут ли
представители правящей партии “Слуга народа” на досрочные выборы
или будут ждать 2024 года. Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин обвинил Владимира Зеленского в желании узурпировать власть.

Ое резко раскритиковал запрет на вещание трех оппозиционных телеканалов. В начале февраля Владимир Зеленский заблокировал работу “112 Украина”, NewsOne и ZIK якобы для защиты нацбезопасности. По мнению эксперта, власти таким образом намерены задушить свободу на выражение взглядов.



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