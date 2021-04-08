 

Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке

08.04.2021, 15:14, Новости дня
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Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия.

Арестович отметил, что «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса. «По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, найденного во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребенок», – добавил он.

Представитель Киева также заявил, что этот инцидент планируется обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 13-14 апреля.



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