 

Армянский язык станет вторым официальным в Москве

08.04.2021, 14:49, Разное
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Депутаты Мосгордумы большинством голосов приняли постановление о присвоении в Москве армянскому языку статуса официального.

Из документа следует, что все столичные депутаты обязаны владеть русским и армянским в устной и письменной форме. В противном случае им запретят избираться на муниципальные должности. Изменения затронут и городскую инфраструктуру. На армянском языке будут дублироваться объявления в общественном транспорте и на вокзалах, названия улиц и квитанции для оплаты коммунальных платежей. Также язык будет изучаться в школах. В программу муниципального телевидения добавят часовую программу на армянском языке.

– Знание английского языка очень важно в двадцать первом веке, но его носителей не настолько много в Москве. Поэтому лучше изучать те языки, которые пригодятся конкретно в столице. Я поручаю всем депутатам и себе выучить армянский язык и письменность в кратчайшие сроки. Не исключено, что именно на нём будем проводить наши заседания, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Из муниципального бюджета депутаты Мосгордумы выделили 5 млрд рублей на обучение чиновников армянскому языку. После окончания программы они будут аттестованы и только после этого смогут вновь приступить к своим обязанностям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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