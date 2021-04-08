 

Медики назвали продукты, разрушающие слизистую оболочку кишечника

08.04.2021, 14:48, Разное
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Немецкие медики назвали продукты, разрушающие слизистую оболочку кишечника. Они объяснили, что рацион питания напрямую влияет на иммунную систему.
Это связано с тем, что именно в кишечнике находятся порядка 70% клеток иммунной защиты человека. Получается, при несбалансированном питании люди становятся уязвимыми к всевозможным инфекциям, которые в дальнейшем провоцируют как минимум воспалительные процессы и как максимум онкологию толстой кишки и цирроз печени. Гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, разрушающие слизистую оболочку кишечника, это сахар, переработанные колбасные изделия, а также маргарин, майонез и даже сало.

Эксперт рекомендует для защиты кишечной флоры и всего организма употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки. В рационе регулярно должны присутствовать бананы и другие фрукты, рыба, картофель в мундире, морковь, бобовые и шпинат, квашеная капуста и чёрный хлеб, а вот сладости и углеводы лучше убрать совсем, вдобавок ко всему необходимо снизить количество потребляемого мяса.

Источник: ufatime.ru



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