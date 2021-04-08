 

Кемеровская «РОДИНА» считает, что нужен мониторинг исполнения инвест-программ в ЖКХ

08.04.2021, 14:48, Разное
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В партии считают, что проблемы, которые сейчас должны быть устранены за деньги федерального центра, должны устраняться в рамках инвест-программ РСО.
Федеральное правительство выделило Кемеровской области 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в регионе. Коммунальную структуру создадут в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. Строительные работы планируют завершить в 2022 году.

Кузбасское отделение партии «РОДИНА» заинтересовалось ситуацией. В партии считают, что моменты, которые будут устранены за счет федерального центра,, должны устраняться в рамках инвест-программ ресурсно-снабжающих организаций.

«Ведь инвестиционная составляющая закладывается, и мы изначально за неё платим, когда выплачиваем услуги РСО. Второй момент: а вообще кто-нибудь мониторит ситуацию выполнения инвест-программ? Сомневаюсь», – заявил лидер регионального отделения партии Артем Матвеев.



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