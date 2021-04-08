 

Ученые назвали причины устойчивости туберкулезной палочки к иммунному ответу человека и лекарствам

08.04.2021, 14:48, Разное
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Международная группа ученых под началом Натальи Струшкевич, преподавателя из Сколтеха, организовала проведение исследования с бактерией Mycobacterium tuberculosis. После этого эксперты назвали причины устойчивости туберкулезной палочки к иммунному ответу и лекарствам.
Ученые установили, что эта бактерия способна выжить в условиях нехватки железа, а способствует этому фактору белок рубредоксин B. Именно он играет главную роль в адаптации туберкулезной палочки и переменчивым внешним условиям. Специалисты изучили функции и структуру рубредоксина B. Они предположили, что M. Tuberculosis может «переключиться» на белок RubB с высоким содержанием железа в стрессовых ситуациях. Таким способом туберкулезной палочке удается сохранить собственные патогенные свойства и выжить.

По словам Натальи Струшкевич, эксперимент показал, что гемсодержащие монооксигеназамы и рубредоксин B взаимосвязаны между собой. Они играют важную роль для метаболизма оксистеринов хозяина, а также лекарств против туберкулеза. Согласно данным ВОЗ, туберкулез по уровню смертности обогнал другие опасные инфекции. Каждый год в мире эту болезнь диагностируют у 10 миллионов пациентов, из которых около 1,5 случаев заканчивается летально. M. Tuberculosis, которая является возбудителем данного недуга, выживает в клетках иммунной системы, которые называются макрофаги. Они ответственны за «пожирание» бактерий, чужеродных для человека.

Источник: naked-science.ru



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