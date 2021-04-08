“Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?”: актриса сериала “Налет” о съемках с Машковым и личной жизни

“Дни.ру”: Площадка сериала “Налет”, как

известно, находилась в Калининграде. Как проходили съемки? Можете вспомнить,

какие-нибудь забавные или не очень моменты? Какие у Вас впечатления от работы

над этим сериалом? Возможно, удалось получить какой-то новый актерский опыт.

Е.Р: Съемки проходили в городе Янтарный Калининградской

области. Эти места необычайно красивые, и после съемок я дала себе слово, что

обязательно туда вернусь. И в прошлом году я сделала такой подарок на день

рождения маме. Побывали на Куршской косе, увидели дюны, танцующий лес.

Съемки “Налета” проходили в марте, а Балтика и погода в тех

краях весьма суровые. От ледяного ветра слезились глаза, от холода сводило

скулы, каменело все лицо, и невозможно было произнести даже слова. Но, невзирая

на непогоду, это был прекрасный опыт работы с замечательной командой.

Несказанно рада возможности поработать в Владимиром

Машковым. Каждый раз перед входом в кадр я переживала, но с актерами такой

величины работать одно удовольствие. Он всегда корректный, великодушный и не

пытается утвердиться на площадке за твой счет.

“Дни.ру”: Удалось ли на съемках сериала

“Налет” с кем-нибудь завести дружбу?

Е.Р: Да, мы остались в теплых, дружеских отношениях и с актерами,

и с командой. Чаще бывает так, что какие бы хорошие отношения не сложились,

после окончания съемки все разъезжаются по следующим проектам, и пересекаются,

когда вновь сводит работа. Таковы наши реалии.

“Дни.ру”: На Ваш взгляд, чем второй сезон

“Налета” отличается от первого? Чего ждать зрителям?

Е.Р: Нам известны только те сцены, где задействованы мы, и

про весь фильм говорить может только режиссер, продюсер, член съемочной группы.

Но никак не актер. Чего ожидать? Любимых

героев, приятного время препровождения.

“Дни.ру”: Первый канал уже анонсировал премьеру

второго сезона сериала “Налет”. Она была запланирована на август 2020

года. Зрители остались довольны первой частью и с нетерпением ждали

продолжения. К сожалению, тогда премьеры не произошло. Вам известно, почему

сериал неожиданно сняли с эфирной сетки?

Е.Р: Нет, актеры дату премьеры узнают вместе со зрителями,

из анонсов. Поэтому тут я вам никаких тайн не выдам, потому что просто не

владею информацией.

“Дни.ру”: У Вас есть табу, касающиеся работы? Чего

никогда не согласитесь делать на площадке?

Е.Р: Такого нет. Вообще для актеров нет ничего невозможного.

Очень часто мы сами выполняем трюки. Например, благодаря проекту “Мата

Хари” я научилась держаться в седле, а потом конный спорт стал частью моей

жизни. В одном из проектов я уже на площадке узнала, что в кадре по мне будет

ползти живой паук, а не муляж. Я их с детства очень боюсь и когда вместо того,

чтобы ползти по плечу он полез мне на лицо, я от страха завизжала на всю

площадку. Именно этот дубль попал в монтаж, хорошо что по роли моя героиня тоже

должна была очень испугаться.

“Дни.ру”: Вы готовы пойти на жертвы ради хорошей

роли, например, набрать вес или побрить

голову?

Е.Р: Мне никогда такого не предлагали. А когда в одном из

проектов у меня был утвержден черный парик, мы вышли на площадку, режиссер еще

раз посмотрел на меня уже в локации и оставил меня блондинкой. Думаю, если

поступят предложения кардинально изменить внешность, я с удовольствием рискну.

“Дни.ру”: Ситуация с коронавирусом многих артистов

оставила без спектаклей, съемок и, следовательно, без гонораров. Как Вы

пережили карантин?

Е.Р: Что касается финансовой подушки, то мне кажется те, чье

детство прошло в 90-е, готовы ко всему. Я не откладываю деньги на “черный

день”, но, чтобы ни случилось и мне, и маме, и бабушке будет на что жить.

Конечно, было сложно. Почти сразу после объявления локдауна мы уехали на дачу и

совершали покупки только первой необходимости. Особенно трудно было

психологически. Первые дни — плакала, не понимала, как существовать дальше….

Потом взяла себя в руки: стала заниматься спортом, бегала по

десять километров в день; каждый день готовила, осваивая бабушкины фирменные

рецепты; записалась на несколько онлайн-курсов. Максимально занимала себя

делом, так, чтобы не оставалось сил и времени на рефлексию.

Но надо сказать, что человек быстро ко всему привыкает, плюс

индустрия адаптируется также быстро. Прошло совсем немного времени, и мы стали

по Интернету репетировать наш спектакль “Андерсен навсегда”, сделав

из него онлайн-версию постановки. Активно снимала самопробы для кино, а как

только закончился локдаун, отправилась в Петербург на съемки.

“Дни.ру”: Многие популярные актеры ходят по

различным телешоу, публикуют откровенные посты в соцсетях, в которых делятся подробностями

личной жизни, комментируют проблемы коллег. Вы же подобные темы в

“Инстаграм” старательно избегаете. Почему так?

Е.Р: Не могу с вами тут согласиться. Я, конечно, не являюсь

постоянным зрителем ток-шоу, но не припомню, чтобы востребованные актеры часто

там бывали.

Каждый сам выбирает свой путь. У меня сейчас по 10-11 часов

ежедневные репетиции нового спектакля (спектакль “На стриме” режиссера

Дмитрия Бикбаева, премьера состоится 23 апреля на сцене МХАТа им. Горького – прим. ред), и

я даже не успеваю решить какие-то свои бытовые вопросы.

А что касается инстаграма, то у меня там даже есть целая

рубрика friday-funday, где я рассказываю о том, в какие ситуации попадаю.

Недавно своим ключом открыла чужую машину, и чуть не уехала. А вот если бы

уехала, то, наверное, стала героиней криминальной хроники или ток-шоу.

“Дни.ру”: Ваше сердце свободно?

Е.Р: Вспомнилась еще одна история, которая со мной недавно

произошла. Зимой я застряла на одной из самых дорогих парковок Москвы. Машина

заглохла, пришлось вызывать эвакуатор. Автомобиль оставили на ночь, а я

выложила несколько сторис на эту тему, отметив локацию.

Утром мне позвонили мастера с предложением сделать

диагностику всего подряд. Думаю, ну все, я попала… Жду, когда мне выставят счет, как звонит менеджер со словами: “Екатерина, нам звонили два Ваших мужа,

кому из них выставить счет за замену одного шурупа?”. Посмеялась, сказала,

что не замужем, и попросила прислать счет на замену шурупа мне!