“Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?”: актриса сериала “Налет” о съемках с Машковым и личной жизни
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“Дни.ру”: Площадка сериала “Налет”, как
известно, находилась в Калининграде. Как проходили съемки? Можете вспомнить,
какие-нибудь забавные или не очень моменты? Какие у Вас впечатления от работы
над этим сериалом? Возможно, удалось получить какой-то новый актерский опыт.
Е.Р: Съемки проходили в городе Янтарный Калининградской
области. Эти места необычайно красивые, и после съемок я дала себе слово, что
обязательно туда вернусь. И в прошлом году я сделала такой подарок на день
рождения маме. Побывали на Куршской косе, увидели дюны, танцующий лес.
Съемки “Налета” проходили в марте, а Балтика и погода в тех
краях весьма суровые. От ледяного ветра слезились глаза, от холода сводило
скулы, каменело все лицо, и невозможно было произнести даже слова. Но, невзирая
на непогоду, это был прекрасный опыт работы с замечательной командой.
Несказанно рада возможности поработать в Владимиром
Машковым. Каждый раз перед входом в кадр я переживала, но с актерами такой
величины работать одно удовольствие. Он всегда корректный, великодушный и не
пытается утвердиться на площадке за твой счет.
“Дни.ру”: Удалось ли на съемках сериала
“Налет” с кем-нибудь завести дружбу?
Е.Р: Да, мы остались в теплых, дружеских отношениях и с актерами,
и с командой. Чаще бывает так, что какие бы хорошие отношения не сложились,
после окончания съемки все разъезжаются по следующим проектам, и пересекаются,
когда вновь сводит работа. Таковы наши реалии.
“Дни.ру”: На Ваш взгляд, чем второй сезон
“Налета” отличается от первого? Чего ждать зрителям?
Е.Р: Нам известны только те сцены, где задействованы мы, и
про весь фильм говорить может только режиссер, продюсер, член съемочной группы.
Но никак не актер. Чего ожидать? Любимых
героев, приятного время препровождения.
“Дни.ру”: Первый канал уже анонсировал премьеру
второго сезона сериала “Налет”. Она была запланирована на август 2020
года. Зрители остались довольны первой частью и с нетерпением ждали
продолжения. К сожалению, тогда премьеры не произошло. Вам известно, почему
сериал неожиданно сняли с эфирной сетки?
Е.Р: Нет, актеры дату премьеры узнают вместе со зрителями,
из анонсов. Поэтому тут я вам никаких тайн не выдам, потому что просто не
владею информацией.
“Дни.ру”: У Вас есть табу, касающиеся работы? Чего
никогда не согласитесь делать на площадке?
Е.Р: Такого нет. Вообще для актеров нет ничего невозможного.
Очень часто мы сами выполняем трюки. Например, благодаря проекту “Мата
Хари” я научилась держаться в седле, а потом конный спорт стал частью моей
жизни. В одном из проектов я уже на площадке узнала, что в кадре по мне будет
ползти живой паук, а не муляж. Я их с детства очень боюсь и когда вместо того,
чтобы ползти по плечу он полез мне на лицо, я от страха завизжала на всю
площадку. Именно этот дубль попал в монтаж, хорошо что по роли моя героиня тоже
должна была очень испугаться.
“Дни.ру”: Вы готовы пойти на жертвы ради хорошей
роли, например, набрать вес или побрить
голову?
Е.Р: Мне никогда такого не предлагали. А когда в одном из
проектов у меня был утвержден черный парик, мы вышли на площадку, режиссер еще
раз посмотрел на меня уже в локации и оставил меня блондинкой. Думаю, если
поступят предложения кардинально изменить внешность, я с удовольствием рискну.
“Дни.ру”: Ситуация с коронавирусом многих артистов
оставила без спектаклей, съемок и, следовательно, без гонораров. Как Вы
пережили карантин?
Е.Р: Что касается финансовой подушки, то мне кажется те, чье
детство прошло в 90-е, готовы ко всему. Я не откладываю деньги на “черный
день”, но, чтобы ни случилось и мне, и маме, и бабушке будет на что жить.
Конечно, было сложно. Почти сразу после объявления локдауна мы уехали на дачу и
совершали покупки только первой необходимости. Особенно трудно было
психологически. Первые дни — плакала, не понимала, как существовать дальше….
Потом взяла себя в руки: стала заниматься спортом, бегала по
десять километров в день; каждый день готовила, осваивая бабушкины фирменные
рецепты; записалась на несколько онлайн-курсов. Максимально занимала себя
делом, так, чтобы не оставалось сил и времени на рефлексию.
Но надо сказать, что человек быстро ко всему привыкает, плюс
индустрия адаптируется также быстро. Прошло совсем немного времени, и мы стали
по Интернету репетировать наш спектакль “Андерсен навсегда”, сделав
из него онлайн-версию постановки. Активно снимала самопробы для кино, а как
только закончился локдаун, отправилась в Петербург на съемки.
“Дни.ру”: Многие популярные актеры ходят по
различным телешоу, публикуют откровенные посты в соцсетях, в которых делятся подробностями
личной жизни, комментируют проблемы коллег. Вы же подобные темы в
“Инстаграм” старательно избегаете. Почему так?
Е.Р: Не могу с вами тут согласиться. Я, конечно, не являюсь
постоянным зрителем ток-шоу, но не припомню, чтобы востребованные актеры часто
там бывали.
Каждый сам выбирает свой путь. У меня сейчас по 10-11 часов
ежедневные репетиции нового спектакля (спектакль “На стриме” режиссера
Дмитрия Бикбаева, премьера состоится 23 апреля на сцене МХАТа им. Горького – прим. ред), и
я даже не успеваю решить какие-то свои бытовые вопросы.
А что касается инстаграма, то у меня там даже есть целая
рубрика friday-funday, где я рассказываю о том, в какие ситуации попадаю.
Недавно своим ключом открыла чужую машину, и чуть не уехала. А вот если бы
уехала, то, наверное, стала героиней криминальной хроники или ток-шоу.
“Дни.ру”: Ваше сердце свободно?
Е.Р: Вспомнилась еще одна история, которая со мной недавно
произошла. Зимой я застряла на одной из самых дорогих парковок Москвы. Машина
заглохла, пришлось вызывать эвакуатор. Автомобиль оставили на ночь, а я
выложила несколько сторис на эту тему, отметив локацию.
Утром мне позвонили мастера с предложением сделать
диагностику всего подряд. Думаю, ну все, я попала… Жду, когда мне выставят счет, как звонит менеджер со словами: “Екатерина, нам звонили два Ваших мужа,
кому из них выставить счет за замену одного шурупа?”. Посмеялась, сказала,
что не замужем, и попросила прислать счет на замену шурупа мне!
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