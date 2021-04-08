 

Глуховский отреагировал на угрозы из-за сериала «Топи»

08.04.2021, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Писатель Дмитрий Глуховский заявил, что с уважением относится к чеченскому народу и надеется, что ситуация с угрозами после сериала «Топи» разрешится благополучно.

Глуховский сообщил на встрече с читателями в Якутске, что он «не обращался в правоохранительные органы», добавив, что относится к чеченцам «с большим уважением», передает РИА «Новости».

По его мнению, в образе героини Эли он объединил одни из лучших человеческих качеств: смелость, бескомпромиссность, свободолюбие и гордость.

«Но часто бывает так, что люди осуждают, не посмотрев фильм. Я думаю, что все это разрешится благополучно», – сказал писатель.

Премьера мистического сериала «Топи» по сценарию Глуховского состоялась 28 января. Пять героев истории пытаются сбежать от своих проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи, но в итоге оказываются с этими проблемами один на один.

Одна из героинь сериала, Эля, убегает от навязанного родственниками жениха, который ее преследовал с оружием. Национальность героини упоминается лишь косвенно, однако этот персонаж вызвал недовольство жителей северокавказского региона. В соцсетях под постами о «Топях» появились комментарии с угрозами в адрес Глуховского.

Ранее скандал разгорелся вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» – исполнительница главной роли Чулпан Хаматова заявила, что после премьеры начала получать поток оскорблений в свой адрес.

Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта, позже Хаматова тоже прокомментировала резкие высказывания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / В церкви в Калифорнии зарезали двух человек

28.06 / Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

31.03 / KIA представила новый электромобиль EV6

19.03 / Разработчика «Бурана» обвинили в заказном убийстве

30.08 / Миранчук ушел из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту»

13.12 / Пушков оценил протест Украины из-за расширения российских санкций

12.09 / Глава Черниговской ОГА подал в отставку

06.09 / Трамп обвинил демократов в запуске кампании дезинформации против него

08.04 / Политолог назвал главную задачу нового руководителя Республики Тува

25.09 / Глава Генштаба Герасимов рассказал Путину о машине «Терминатор»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика