Глуховский отреагировал на угрозы из-за сериала «Топи»

Писатель Дмитрий Глуховский заявил, что с уважением относится к чеченскому народу и надеется, что ситуация с угрозами после сериала «Топи» разрешится благополучно.

Глуховский сообщил на встрече с читателями в Якутске, что он «не обращался в правоохранительные органы», добавив, что относится к чеченцам «с большим уважением», передает РИА «Новости».

По его мнению, в образе героини Эли он объединил одни из лучших человеческих качеств: смелость, бескомпромиссность, свободолюбие и гордость.

«Но часто бывает так, что люди осуждают, не посмотрев фильм. Я думаю, что все это разрешится благополучно», – сказал писатель.

Премьера мистического сериала «Топи» по сценарию Глуховского состоялась 28 января. Пять героев истории пытаются сбежать от своих проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи, но в итоге оказываются с этими проблемами один на один.

Одна из героинь сериала, Эля, убегает от навязанного родственниками жениха, который ее преследовал с оружием. Национальность героини упоминается лишь косвенно, однако этот персонаж вызвал недовольство жителей северокавказского региона. В соцсетях под постами о «Топях» появились комментарии с угрозами в адрес Глуховского.

Ранее скандал разгорелся вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» – исполнительница главной роли Чулпан Хаматова заявила, что после премьеры начала получать поток оскорблений в свой адрес.

Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта, позже Хаматова тоже прокомментировала резкие высказывания.