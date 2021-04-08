 

Мужчина напал с ножом на полицейских под Тверью

08.04.2021, 14:20, Новости дня
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В Тверской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Новозавидовский, напавшего с ножом на сотрудников полиции, сообщило региональное следственное управление СК.

Инцидент произошел в среду, 7 апреля. Полицейские задержали мужчину в связи с поступлением сообщения о противоправных действиях. В служебном автомобиле он достал нож и нанес одному из сотрудников множественные удары в область шеи и спины, другому – не менее одного удара в область головы. После совершения преступления мужчина скрылся, говорится на сайте ведомства.

Один из пострадавших сотрудников полиции был госпитализирован. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, уточняется в сообщении.

В понедельник водитель напал с ножом на сотрудников ДПС в Салехарде.

Напомним, в январе пьяный водитель воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС под Воронежем.



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