Скандалы: Дмитрий Рогозин решил обойтись без наследия СССР

К 60-летию первого полета человека в космос Юрий Гагарин перестал быть советским космонавтом

По крайней мере, у «Роскосмоса». В подготовленных госкорпорацией к юбилею материалах (плакатах и постерах, которые можно скачать у них на официальном сайте) нет ни единого указания на то, какая же страна совершила этот грандиозный прорыв. На главном праздничном «роскосмосовском» плакате – знаменитая фотография улыбающегося Гагарина в шлеме. Все вроде бы нормально, но ощущается какая-то пустота. Вот представьте: выходите вы на Красную площадь, а над башнями Кремля нет рубиновых звезд. Сразу, может, и не заметишь, но фальшь почувствуешь. Так и здесь получилось: нет на шлеме красных букв «СССР».

Да, конечно, это реальная фотография Гагарина в тренировочном скафандре. Буквы «СССР» на шлеме появились уже перед полетом. Фактически перед стартом кто-то обратил внимание, что на скафандре Юрия Алексеевича вообще нет никаких опознавательных знаков. А в то время все прекрасно помнили историю сбитого американского летчика-шпиона Пауэрса. Так что бдительные советские люди вполне могли устроить «теплый прием» свалившемуся с неба незнакомцу в высотном костюме. Решение появилось мгновенно, и вывести кисточкой буквы «СССР» на шлеме доверили одному из инженеров-конструкторов скафандра Виктору Давидьянцу.

Есть фото с надписью «СССР» на шлеме. Знакомое миллионам людей во всем мире. Его, например, выбрал оргкомитет Года науки и технологий (текущий, кстати, год) для серии баннеров со слоганом «Мы первые!».

А «Роскосмос» – не выбрал. Что довольно странно, учитывая личное уважение (на словах, по крайней мере) Дмитрия Рогозина к Советскому Союзу. Это, понятное дело, не преступление. Это – отношение и, в некотором смысле, государственная политика.

Зачем педалировать тему космических достижений СССР? Особенно если кто-то сравнивать начнет с нынешними «достижениями». Например, вспомнит, что наши ракеты-носители (из тех, что стабильно летают) – это по сути все та же «обработанная напильником» королевская «семерка» Р-7. И таких примеров – как звезд на небе. Не только в космонавтике. Поэтому «забывчивость» и насаждается исподволь.

Как когда-то большевики решительно топтали историю Российской империи, так и сейчас – лучше стереть людям из памяти ту жизнь, которая была для простого народа на порядок справедливее нынешней. Да, ужасов в ней тоже было немало, и это тоже наша собственная история. Но про ужасы напоминают из каждого утюга, а про достижения – лучше молчок. Ибо неудобное сравнение получается.

Там, кстати, у «Роскосмоса» среди «праздничных» официальных плакатов и еще один есть – с автографом Гагарина и профилем космонавта. Почему-то наклоненного. Не гордо в небо смотрящего, а кающегося.

А ведь каяться-то надо вовсе не советским космонавтам…

Дмитрий Попов