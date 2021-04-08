 

Юлия Высоцкая о совместном карантине с Андреем Кончаловским и его любимых блюдах

08.04.2021, 14:06, Разное
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47-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая дала уже второе большое интервью за неделю: на прошлой она стала героиней нового выпуска YouTube-шоу “Скажи Гордеевой”. А накануне Юлия рассказала не только о работе над последним своим фильмом “Дорогие товарищи!”, режиссером которого стал ее супруг, но и о совместно проведенном карантине с Кончаловским, его вкусовых предпочтениях и работе над собой. 

Говоря о самоизоляции, на которой многие из нас провели всю прошлую весну, Юлия призналась, что жизнь встала на паузу – это было “законсервированное существование”, во время которого даже занятия французским и итальянским языком давались с трудом. Но больше всего карантин проверил пары, которые жили в четырех стенах 24/7:

Мы все сейчас лишены такого огонька. Он то загорается, то опять гаснет… А для живущих вместе людей этот период стал проверкой. Кто-то стал ближе друг к другу, а кто-то расстался и, может быть, это хорошо. Потому что проявилось то, что не смогло бы проявиться в обычной жизни, и карантин помог расставить все точки над “и”. В случае с нашей семьей я благодарна этому периоду за то, что мы смогли взять паузу, остановиться посреди бешеной гонки и заново увидеть, услышать друг друга. И это абсолютно бесценно.

Также Высоцкая рассказала, каково ей работать на съемочной площадке под руководством собственного мужа:

Работать с Кончаловским для меня не просто счастье, а счастье в самой высокой степени. Это ощущается так же, как если человек испытал в жизни большую любовь — он вряд ли согласится на какой-то суррогат. Вот так же после работы с Андреем Сергеевичем очень трудно с другими режиссерами.

Андрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяЕще в беседе с журналистом Юлия поделилась сокровенным – любимыми блюдами своих домочадцев:

Во-первых, по-прежнему всех радует винегрет. Пирожки с капустой тоже занимают высокие позиции в чартах. Но, конечно, все зависит от погоды, от настроения, – призналась Юлия в беседе с “7 дней”. – Муж очень любит разные супы: с фасолью, с чечевицей, харчо. Мои близкие любят яркие вкусы, и я стараюсь соответствовать их стремлениям… Андрей Сергеевич может приготовить все что угодно. Но готовить он не хочет.

Высоцкая порассуждала и на философские темы – например, о работе над собой и высоких ожиданиях:

Я работаю над собой, стремлюсь к легкости. И все больше и больше принимаю долю определенного пофигизма, который присущ моему мужу. У меня есть хороший учитель, я учусь у него этому пофигизму, и мне кажется, делаю успехи… Мне намного сложнее соответствовать себе самой, потому что мои требования к себе гораздо выше, чем требования ко мне моего мужа. Когда вы любите, то даже не думаете о соответствии.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Напомним, в интервью журналистке Екатерине Гордеевой жена 83-летнего Андрея Кончаловского и мать двоих детей впервые рассказала о венчании с известным режиссером, которое состоялось в январе 2019 года, и поделилась деталями их семейной жизни. Также она впервые за долгое время рассказала о 17-летнем сыне Петре, при этом умолчав о здоровье 21-летней дочери Марии. Полтора года назад об ее состоянии редкий комментарий дал Андрей Кончаловский.

Наиболее яркие цитаты из той беседы мы собрали здесь.



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