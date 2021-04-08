 

В Албании обнаружили потерянный город времен Александра Македонского

08.04.2021, 13:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Албанские и польские археологи обнаружили на севере Албании город Бушате. Это иллирийское поселение было возведено еще во времена завоевателя Александра Македонского.
Раскопки в Албании исследователи проводили с 2017 по 2019 года, после чего последовал анализ всех находок в лабораторных условиях. Благодаря этому исследованию исследователи нашли город, который ранее был признан потерянным. Археологи рассказали о том, что вокруг Бушате располагалась на 20 гектарах холмистой местности каменная стена. В ходе раскопок обнаружили два непрерывных участка этого массивного строения, датированного IV веком до нашей эры. Их длина составляла 70 и 30 метров соответственно.

Ученые считают, что с момента строительства города началась эллинизация всего региона. Поселение заложили на возвышенности, возле реки Дрин. Чуть позже Бушате разросся и уже располагался на двух хребтах, ведущих к южной вершине холма. Крепостная стена поднималась вверх, несмотря на небольшой уклон, образуя при этом треугольник неправильной формы. Это был средний город для времен эллинистического периода.

Стену возвели из идеально подобранных и крупных каменных блоков. Строители использовали три разные вида материала, среди которых был и известняк, добываемый на местных каменоломнях. Во время проведения раскопок группа археологов обнаружила артефакты: фрагменты эллинистической керамики, монету Деметрия I Полиоркета, наследника царя Македонии. Ученые пока затрудняются ответить на вопрос по поводу того, когда с лица земли исчез город Бушате.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Ясновидящая Саона: Алла Пугачева и Максим Галкин собираются открыть школу для одаренных детей

21.11 / Эксперты сообщили о модных напитках, оказавшихся полезнее чая и кофе

12.01 / Дачного воришку поймали с поличным под Москвой

04.12 / Запустили спутник в тело – Личное мнение

23.07 / Стало известно количество страдающих от ожирения россиян

05.08 / В Москве задержали проректора МГУ

27.03 / Мнение: Путин хакнул Ленту-вру!

12.01 / Мнение: Торговля России с Африкой, постковидная экономика и доковидная цена на нефть

19.10 / Российские школы объявляют экстренные каникулы из-за COVID-19

15.08 / Нехта народ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика