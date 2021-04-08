В Албании обнаружили потерянный город времен Александра Македонского

Албанские и польские археологи обнаружили на севере Албании город Бушате. Это иллирийское поселение было возведено еще во времена завоевателя Александра Македонского.

Раскопки в Албании исследователи проводили с 2017 по 2019 года, после чего последовал анализ всех находок в лабораторных условиях. Благодаря этому исследованию исследователи нашли город, который ранее был признан потерянным. Археологи рассказали о том, что вокруг Бушате располагалась на 20 гектарах холмистой местности каменная стена. В ходе раскопок обнаружили два непрерывных участка этого массивного строения, датированного IV веком до нашей эры. Их длина составляла 70 и 30 метров соответственно.

Ученые считают, что с момента строительства города началась эллинизация всего региона. Поселение заложили на возвышенности, возле реки Дрин. Чуть позже Бушате разросся и уже располагался на двух хребтах, ведущих к южной вершине холма. Крепостная стена поднималась вверх, несмотря на небольшой уклон, образуя при этом треугольник неправильной формы. Это был средний город для времен эллинистического периода.

Стену возвели из идеально подобранных и крупных каменных блоков. Строители использовали три разные вида материала, среди которых был и известняк, добываемый на местных каменоломнях. Во время проведения раскопок группа археологов обнаружила артефакты: фрагменты эллинистической керамики, монету Деметрия I Полиоркета, наследника царя Македонии. Ученые пока затрудняются ответить на вопрос по поводу того, когда с лица земли исчез город Бушате.

Источник: rg.ru