Роспотребнадзор обнаружил нарушения у большинства поставщиков продуктов питания в школы

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения у большинства поставщиков продовольствия в школы. Более чем у 70% предпринимателей не в порядке документация и условия хранения продуктов питания.

Начальник управления санитарного надзора Ирина Шевкун заявила, что ситуация на данный момент стабильно тревожная. 4 тысячи поставщиков продовольствия нарушают нормы санитарного законодательства: нет маркировки продуктов, ненадлежащие условия хранения и транспортировки, а также несоответствие показателей качества.

В то же время были отмечены и положительные моменты. Эксперты подчеркнули, что горячее питание учащимся начальных классов предоставляется во всех регионах страны практически на 100%. Также было откорректировано меню с учётом правил здорового питания: в рационе российских школьников стало больше овощей и фруктов.

Источник: tass.ru