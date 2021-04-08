 

Роспотребнадзор обнаружил нарушения у большинства поставщиков продуктов питания в школы

08.04.2021, 13:54, Разное
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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения у большинства поставщиков продовольствия в школы. Более чем у 70% предпринимателей не в порядке документация и условия хранения продуктов питания.
Начальник управления санитарного надзора Ирина Шевкун заявила, что ситуация на данный момент стабильно тревожная. 4 тысячи поставщиков продовольствия нарушают нормы санитарного законодательства: нет маркировки продуктов, ненадлежащие условия хранения и транспортировки, а также несоответствие показателей качества.

В то же время были отмечены и положительные моменты. Эксперты подчеркнули, что горячее питание учащимся начальных классов предоставляется во всех регионах страны практически на 100%. Также было откорректировано меню с учётом правил здорового питания: в рационе российских школьников стало больше овощей и фруктов.

Источник: tass.ru



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