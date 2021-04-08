Искусственный интеллект рассказал, когда люди станут жить дольше

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08.04.2021, 13:54, Разное
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Искусственный интеллект, который разработали исследователи из Томска, рассказал, когда люди на планете станут жить дольше. По его мнению, технологии, продлевающие жизнь, изобретут в первой половине текущего века.
По словам создателя ИИ Евгения Гарина, машине пришлось проанализировать большой объем статистических сведений за период 1776-2019 год. Она искала скрытые корреляции между наукой и экономикой. Благодаря этому были выявлены закономерности, неизвестные научному миру ранее. Как отметил ученый, это сверхсложная задача, которую они поставили искусственному интеллекту. Оказалось, что длительность каждого технологического уклада составляет 35-50 лет, но друг от друга они отличаются продолжительностью жизни и количеством населения. При этом, последний показатель в развитых странах уже стабилизировался. Также увеличилась максимальная продолжительность жизни, которая теперь пребывает на уровне от 75 до 80 лет.

Разработчики ИИ считают, что главным достижением машины стало открытие возможностей для новых изобретений. Различные прорывные открытия в области здравоохранения сделают в 2030-2040 годах. В ближайшие десятилетия медицина придет к резкому увеличению продолжительности жизни. В ближайшие 40 лет возможна разработка технологии, которая поможет людям жить намного дольше. Ученые говорят о том, что потомство, рожденное после 2040 года, будет отличатся самым минимальным риском смерти за историю всего человечества.

Источник: rg.ru



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