Поездку Зеленского в Донбасс оценили: Превращается в политика войны

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что визит президента Украины может быть демонстрацией лояльности и серьезности намерений для кураторов Запада. По его словам, Владимир Зеленский постепенно “превращается в политика войны”.

Политолог отметил, что украинский лидер пытается поднять свой рейтинг после провальной поездки в Катар. На встрече с представителями арабской страны некоторые члены украинской делегации сидели, закинув ногу на ногу, – такая поза считается недопустимой.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутор усомнился в том, что поездка президента Украины может как-то повлиять на ситуацию в Донбассе. Специалист считает, что Зеленский хотел лишь выставить себя миротворцем.

Ранее президент сообщил, что вступление Украины в Североатлантический альянс положит конец конфликту в Донбассе. Владимир Зеленский также обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела, и призвал НАТО расширить присутствие в Черноморском регионе.

Политолог Дмитрий Родионов высказался о стремлении Владимира Зеленского вступить в Альянс. По его мнению, Соединенные Штаты используют Украину для борьбы с Россией, и в самый напряженный момент оставят страну один на один со своими проблемами.