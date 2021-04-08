 

Поездку Зеленского в Донбасс оценили: Превращается в политика войны

08.04.2021, 13:48, Разное
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Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что визит президента Украины может быть демонстрацией лояльности и серьезности намерений для кураторов Запада. По его словам, Владимир Зеленский постепенно “превращается в политика войны”.

Политолог отметил, что украинский лидер пытается поднять свой рейтинг после провальной поездки в Катар. На встрече с представителями арабской страны некоторые члены украинской делегации сидели, закинув ногу на ногу, – такая поза считается недопустимой.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутор усомнился в том, что поездка президента Украины может как-то повлиять на ситуацию в Донбассе. Специалист считает, что Зеленский хотел лишь выставить себя миротворцем.

Ранее президент сообщил, что вступление Украины в Североатлантический альянс положит конец конфликту в Донбассе. Владимир Зеленский также обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела, и призвал НАТО расширить присутствие в Черноморском регионе.

Политолог Дмитрий Родионов высказался о стремлении Владимира Зеленского вступить в Альянс. По его мнению, Соединенные Штаты используют Украину для борьбы с Россией, и в самый напряженный момент оставят страну один на один со своими проблемами.



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