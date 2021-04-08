Названы победители премии “Headliner года”

Кроме Хэдлайнера года гранты на развитие проектов получили еще 15 человек. Это выбранные жюри по три лидера экспертного голосования в каждой из пяти номинаций: “Культура и искусство”, “Наука и образование”, “Бизнес и инновации”, “Общество и социальные проекты”, “Спорт и здоровье”.

В первой номинации победили директор галереи-мастерской “Граунд Солянка”, художник Катя Бочавар, руководитель международного фестиваля уличного искусства Stenograffia Константин Рахманов и Лиза Згирская с аудио-визуальным композиторским проектом “701 Project”.

Лидерами второй номинации помимо директора фонда “Тотальный диктант” Ольги Ребковец стали Дима Зицер с проектом школы неформального образования “Апельсин” и Алексей Кавокин, который занимается разработкой квантового компьютера из жидкого света.

В номинации “Спорт, фитнес, здоровье” лидировали основатель женской школы футбола GirlsPower Владимир Долгий-Раппопорт, первая в мире женщина-участница и финишер в моторалли “Дакар” Анастасия Нифонтова, а также Ярослав Святославский – первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу и преодолевший длинную дистанцию в триатлоне Ironman. Он отвечает за маркетинг и развитие научного стартап-проекта по разработке технологии 3D-печати мягких нейропротезов NeuroPartner.

Первыми в номинации “Бизнес и инновации” стали сооснователь и руководитель движения “Гудсерфинг” Илья Попов, Магомед-Амин Идилов с проектом сервиса для реабилитации последствий инсульта на дому Cerebrum MD и Константин Урванцев за компанию, предоставляющую программное обеспечение и услуги в области виртуальной реальности для обучения детей, Altairika.

В номинации “Общество и соцпроекты” лидерами признаны директор благотворительной организации “Ночлежка” Григорий Свердлин, директор Центра по работе с проблемой насилия “Насилию.нет” Анна Ривина и сооснователь проекта, посвященного обращению с отходами, “Собиратор” Валерия Коростелева.

В состав жюри премии вошли издатель Ирина Прохорова, помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова, дизайнер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова и президент ГК “КОРТРОС”, учредитель премии “Headliner года” Вениамин Голубицкий.

Вениамин Голубицкий отметил, что несмотря на новые условия, которые принес 2020 год, по большому счету ничего не поменялось, поскольку главные установки у людей, на которых можно равняться, не изменились. “По-прежнему в основе всего лежат гуманистические и гуманитарные ценности… Сегодня люди так же, как и раньше, отдают сердце и душу другим, помогают жить тем, кому достаточно сложно, достигают в своей профессии вдохновляющих высот”, – заявил

учредитель премии “Headliner года”. По словам Голубицкого, это все оказалось важным и в прошлом году, потому премия “Headliner года” остается такой же актуальной, как и прежде.