Цифровые дети – Личное мнение

Средний период концентрации на одном объекте сегодняшних детей составляет 8 секунд.



Фото: istockphoto.com

Перечитайте предложение выше. Прочувствуйте. Ужаснитесь. Восемь секунд — это даже не минута.

Поговорим о «цифровых» — то есть о ваших — детях?

«Цифровые» дети — это дети, родившиеся после 2004 года. Они не знают мир без YouTube. Они не жили в мире без iPhone.

Основной способ общения с миром для «цифровых» детей — это картинки и символы. Эмодзи, стикеры, мемы, вирусные видео.

Этим детям неудобно писать от руки. Письменную речь они воспринимают с трудом.

Виртуальная реальность для «цифровых» детей — это и есть самая реальная реальность. В этой реальности они живут в условиях информационного перегруза, что приводит к дефициту внимания.

Напомню: 8 секунд, и это — страшно.

Мне было лет 10, когда я впервые прочитала «Войну и мир». Лет в 14 перечитала. Оба раза — за зимние, кажется, каникулы.

Современные дети не привыкли к большим объёмам текста. Дай им больше трёх страниц серьёзного произведения — и многим из них уже тяжело сосредоточиться.

Вы, как родители, просто обязаны с этим бороться, если не хотите, чтобы ваши дети пополнили ряды дебилов.

Родители мною занимались, но не менее важную — а, может, и более! — роль в моём развитии сыграли книги.

В детстве я очень много читала: перед сном, за обедом, в очередях, в ванной, за мытьём посуды, на продлёнке. Везде.

Я не могла дождаться момента, когда возьму в руки книгу. Старалась поскорее сделать «домашку, чтобы, наконец-то, продолжить чтение.

Ваши дети ведут себя так же? Уверена, что нет. Больше скажу: я уверена, что ваши дети, если и читают, то из-под палки.

А кто вырастет из нечитающего подростка? Какие у этого человека будут ценности? Устремления? Мечты? Какие умственные способности? Чего он добьётся в карьере со своим дефицитом внимания?

Дети должны читать книги. Точка. И обязанность родителей — заставить ребёнка читать. Да, именно заставить.

Забрав на час смартфон и вручив вместо него книгу. Пусть и не бумажную. «Цифровые» дети не понимают бумагу, и это, в общем-то, хорошо для планеты.

Неважно, на каком носителе ребёнок погружается в сюжет. Важно, что погружается. Важно, что в сюжет, в письменную речь, а не в одебиливающие эмодзи и видосики.

Всем родителям я очень советую купить электронный ридер PocketBook и вручить его детям.

В феврале компания выпустила крутейшую новинку — широкоформатный (8-дюймовый) ридер с цветным экраном E Ink Kaleido.

Появление PocketBook 740 Color — это революционное событие в мире ридеров. Это первый и в мире, и в России ридер, который сочетает в себе сразу две фишки: отображение цветов и большую диагональ экрана.

При этом цветной PocketBook сохранил главное преимущество чёрно-белых моделей: абсолютную безопасность для зрения. В отличие от дисплея смартфона, экран цветного ридера не мерцает. Как следствие, глаза не устают, даже если читать несколько часов подряд.

Также, в отличие от смартфонов и планшетов, ридеры PocketBook не бликуют и не «зеркалят» на солнце. Можно хоть на пляже читать!

Ридер очень лёгкий: 150-200 граммов, в зависимости от модели. При этом вмещает 30 000 книг в любом электронном формате.

Стоит цветной покетбук всего на 2000 рублей дороже чёрно-белого. При заказе на официальном сайте действует фирменная

гарантия 3 года. Плюс бесплатная доставка по России. Оплата — только при получении заказа.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую! По промокоду MIRO будет скидка 5%, пользуйтесь!

А ваши дети читают? Сами-то читаете? Боитесь за будущее и развитие детей в «цифровом» мире? Почему?

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