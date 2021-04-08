 

Депутат Бундестага: Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу

08.04.2021, 13:26, Новости дня
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«В той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.

«В таких высокоранговых визитах не бывает «протокольных оплошностей», потому что все продумывается до мелочей», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его мнению, такой жест президента Турции был умышленно сделан, чтобы продемонстрировать неуважение не только к главе Еврокомиссии, но и ко всему Евросоюзу.

Депутат считает, что у ЕС не было другого выбора, кроме как стерпеть подобное унижение. «А какой выбор был у представителей Брюсселя? Они сами себя загнали в такую позу. Вся политика ЕС в отношении Турции и большие финансовые вливания в обмен на то, что Эрдоган остановит поток беженцев в Европу, стали причиной серьезной зависимости ЕС от Анкары. Иными словами, в той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – считает Гердт.

Депутат предположил, что из-за такой ситуации само будущее Евросоюза находится под вопросом. «Если к власти на следующих выборах не придут люди, выстраивающие объединение на базе добровольного союза суверенных государств, ЕС рухнет, как Вавилонская башня», – заключил Гердт.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.

Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.

По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.

В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что какие-либо обвинения в адрес Анкары несправедливы, так как протокол встречи был согласован с Брюсселем. «Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он.

Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД. По его словам, «Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик».



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