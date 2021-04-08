Завершена разработка аванпроекта российской спутниковой системы для интернета вещей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Разработан аванпроект спутниковой системы «Марафон» для предоставления услуг интернета вещей, которая войдет в программу «Сфера», сообщил заместитель гендиректора одной из компаний-участниц проекта Валентин Анпилогов.
«Сфера» призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, предназначенных для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле.
«В марте завершен аванпроект по системе «Марафон». В этом аванпроекте приняли участие примерно 19 российских компаний… Следующим этапом будет эскизный проект, надеюсь, будем двигаться к практической реализации этой системы», – передает РИА «Новости» слова Антипова на международной конференции Satellite Russia & CIS 2021 в Москве.
Напомним, в ноябре 2020 года заместитель генерального конструктора АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Александр Кузовников заявил, что три года потребуется, чтобы развернуть группировку «Марафон IoT», которая будет насчитывать 264 космических аппарата.
Смотреть комментарии → Комментариев нет