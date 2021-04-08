Завершена разработка аванпроекта российской спутниковой системы для интернета вещей

Разработан аванпроект спутниковой системы «Марафон» для предоставления услуг интернета вещей, которая войдет в программу «Сфера», сообщил заместитель гендиректора одной из компаний-участниц проекта Валентин Анпилогов.

«Сфера» призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, предназначенных для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле.

«В марте завершен аванпроект по системе «Марафон». В этом аванпроекте приняли участие примерно 19 российских компаний… Следующим этапом будет эскизный проект, надеюсь, будем двигаться к практической реализации этой системы», – передает РИА «Новости» слова Антипова на международной конференции Satellite Russia & CIS 2021 в Москве.

Напомним, в ноябре 2020 года заместитель генерального конструктора АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Александр Кузовников заявил, что три года потребуется, чтобы развернуть группировку «Марафон IoT», которая будет насчитывать 264 космических аппарата.