Скандалы: «Перелопатим власть!»

Кандидаты от «Единой России» ведут агитационные кампании в Москве под видом оппозиционеров

Беспартийные кандидаты «Единой России» в одномандатных московских округах идут на выборы в Госдуму с лозунгами оппозиции, обнаружили «Открытые медиа», изучив агитационные материалы потенциальных одномандатников партии власти. Их риторика совсем не похожа на обычную риторику единороссов, при этом они активно раскручиваются при помощи московских управ. Ведущий телепрограмм о животных Тимофей Баженов может выдвинуться по итогам праймериз «Единой России» в Бабушкинском одномандатном избирательном округе Москвы (№ 196). На страницах своей газеты он запечатлён с двумя лопатами наперевес под лозунгом «Перелопатим власть». В своей брошюре он призывает «засучить рукава, ведь работы предстоит непочатый край». В январе этого года он основал экологическое движение «Команда Баженова».

«Лозунг „Перелопатим власть!“ отражает моё желание пересобрать механизмы взаимодействия власти с нами, с жителями, с экспертами. Есть желание сделать так, чтобы к нам прислушивались. Если моих медийных ресурсов и энтузиазма моих единомышленников для выполнения этой задачи будет мало, я привлеку другие ресурсы, одним из которых может быть статус кандидата на выборах в Госдуму», — ответил Баженов на вопрос ОМ о планах участия в выборах. Он не уточнил, пойдёт ли на праймериз «Единой России», но отметил, что примет решение об участии в выборах не позднее мая.

С партией власти, как и других непартийных кандидатов «Единой России», Баженова связывает ОНФ (Баженов — координатор экологического направления «Молодежки ОНФ»). В феврале вышли три публикации о Баженове в окружной газете Северо-Востока Москвы, контролируемой московскими властями (ранее окружные газеты не писали о деятельности Баженова).

В Бабушкинском округе в Госдуму баллотируются лидер московских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин и глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов. Округ настроен оппозиционно: на выборах Мосгордумы 2019 года в районах, которые в него входят, из шести мандатов кандидаты мэрии выиграли только два.

Гендиректор сети социальных аптек «Столички», участник конкурса Администрации президента «Лидер России. Политика» Евгений Нифантьев агитирует за своё выдвижение на юге Москвы, районы которого относятся к Орехово-Борисовскому избирательному округу № 203. Он идёт на выборы с радикальным заявлением: «Считаю справедливым отказаться от депутатской зарплаты!» В Мосгордуму он шёл как независимый кандидат с более спокойным лозунгом «Простые решения — правильный выбор» и проиграл коммунисту, лидеру фракции КПРФ в гордуме Николаю Зубрилину.

Телепропагандист, соведущий программы «60 минут» Евгений Попов выдвигается в Кунцевском избирательно округе (№ 197) с призывом «По уму. По закону. По совести!», что напоминает лозунг «Справедливой России» на выборах Госдумы в 2016 году «Справедливо — значит по совести». В своих агитационных материалах он заявляет, что России «срочно нужен нацпроект „Борьба с бедностью“, под президентским контролем», игнорируя прошлогодний указ президента о национальных целях развития, в котором снижение бедности в два раза в сравнении с 2017 годом стоит вторым пунктом. Разговаривать с корреспондентом ОМ Попов отказался.

В том же округе баллотируются секретарь столичного отделения «Справедливой России — За правду» Александр Тарнавский и зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров.

Ещё один участник президентского конкурса «Лидер России. Политика», глава Совета матерей России Татьяна Буцкая начала агитацию в Перовском избирательном округе (№ 204) с лозунгом «Возьмите своё у государства!». Ранее она подтвердила ОМ, что планирует участвовать в праймериз «Единой России», а также активно сотрудничает с префектурами Москвы в рамках волонтёрских инициатив.

В октябре прошлого года Буцкая выступила с инициативой ввести налог на бездетность, которую не поддержали в Госдуме и отказались рассматривать в Минфине.

Коллега Буцкой по конкурсу «Лидер России. Политика», исполнительный директор «ЖКХ Контроль», Светлана Разворотнева ведёт кампанию в районах Нагатинского избирательного округа (№ 201). На территории округа она открыла в конце февраля «Центр защиты прав москвичей». Объявляя о своих планах участвовать в выборах, она в частности заявила: «Около 10 лет я атакую органы власти, требуя принятия законов о развитии наёмного жилья, субсидиях на наём…».

Кампания Разворотневой выглядит перехватом давнего предвыборного проекта «Справедливой России» «Центр защиты прав граждан», который успешно создавал на выборах в Екатеринбурге в 2013 Александр Бурков (теперь губернатор Омской области), рассказывает ОМ политолог Александр Пожалов. Он напоминает, что проект Буркова успешно использовали во всех регионах на думских выборах 2016 года и на региональных.

«Похоже, что „Единая Россия“ не влияет на содержание кампаний своих потенциальных одномандатников в Москве», — говорит Пожалов. Он отмечает, что у мэрии Москвы могут возникнуть трудности при «сшивке» таких одномандатников с традиционными кандидатами из списка партии власти. Тем не менее общественные настроения сейчас таковы, что кандидат — особенно от власти — должен быть (а не притворяться) искренним, отмечает Пожалов. Он напоминает, что «Единая Россия» на выборы этого года идёт под флагом «социального волонтёрства».

«Характерной особенностью предвыборной кампании ряда кандидатов „лояльного пула“ в Москве стало не только сокрытие факта какой-либо связи с „партией власти“, но и использование лозунгов и призывов, больше соответствующих оппозиционным политикам», — констатирует политолог Константин Калачев. Он отмечает, что владелец сети столичных аптек Нифантьев, пообещавший отказаться от депутатской зарплаты, был обвинен в дешёвом популизме. В соцсетях прозвучали предложения вместо отказа от депутатской зарплаты снизить цены на лекарства.

Для активного электората маскировка под оппозицию может не только показаться неубедительной, но и стать дополнительным раздражителем, предупреждает политолог.

В Москве всего 15 одномандатных избирательных округов, в 6 из них высока вероятность выдвижения действующих депутатов Госдумы от «Единой России». Например, зампредседателя Госдумы Пётр Толстой уже выдвинулся на праймериз «Единой России» в Люблинском округе (№ 199). В трёх округах также будут участвовать депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в Медведковском округе (№ 200) и Валерий Рашкин в Бабушкинском округе (№ 196) и от «Справедливой России — За правду» Галина Хованская в Ленинградском округе (№ 198).

В оставшихся округах избиравшиеся в Москве единороссы по разным причинам не примут участие в предстоящих выборах. Причины различны: от внутрипартийных конфликтов (Вячеслав Лысаков и Сергей Железняк) до возраста и наличия у избирателей электоральной усталости (Николай Гончар, Елена Панина, Иван Тетерин). Можно предположить, что освобождающиеся округа будут в первую очередь использованы оппозицией для выдвижения своих кандидатов, делают вывод авторы доклада «Особое мнение».

Жанна Ульянова