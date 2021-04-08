 

Мнение: Почему Бавария покупает «Спутник V»?

08.04.2021, 13:20, Разное
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Евросоюз пока не планирует вести переговоры с Россией о поставках российской вакцины «Спутник V». А вот Германия уже готова начать переговоры. Пока только переговоры…

Между тем Бавария уже решила заказать 2,5 млн доз российской вакцины.

Глава фракции "Левой партии" в бундестаге Дитмар Барч резко раскритиковал решение Баварии заказать российскую вакцину, не дожидаясь ее одобрения EMA, и призвал кабинет канцлера ФРГ Ангелы Меркель вмешаться в ситуацию. Мол, «в плане вакцинации нам нужны усилия на национальном уровне, а не баварское удальство».

Вот и мне интересно, почему Бавария решила прикупить российской вакцины? Потому что баварцы – самые умные? Или наоборот?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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