Insider – Пекин забрал у Нью-Йорка титул «мировой столицы миллиардеров»

По оценкам Forbes, в 2020 году в Пекине появилось 33 новых миллиардера, и теперь город потеснил Нью-Йорк с позиции мировой столицы богачей, пишет Insider. Как отмечает издание, Америка всегда была домом для самых состоятельных людей мира, которые предпочитали ей остальные страны, но теперь Китай наступает США на пятки.



Reuters

В мире появилась новая «столица миллиардеров», пишет Insider. Теперь это положение занимает Пекин — как выяснили журналисты, в китайском мегаполисе проживает больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке, который носил титул ранее.

Согласно Списку миллиардеров мира — 2021 (World’s Billionaires List) по версии Forbes, за прошлый год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. Таким образом общее число богачей здесь достигло 100, и с небольшим отрывом Пекин потеснил Нью-Йорк с его 99 миллиардерами.

Как отмечает издание, в 2020 году американский мегаполис разжился только семью новыми миллиардерами. При этом, обращает внимание Insider, население Нью-Йорка составляет порядка 40% от пекинского: в Большом яблоке в общей сложности проживают 8,4 миллионов человек против 21 миллионов в столице КНР.

Самым богатым жителем Пекина был признан основатель компании ByteDance, которой принадлежит платформа TikTok, Чжан Имин, состояние которого оценивается в сумму $35,6 млрд. Самым состоятельным ньюйоркцем оказался бывший мэр Майкл Блумберг с состоянием $59 млрд.

Insider напоминает, что в США уже давно проживает больше миллиардеров, чем в какой-либо другой стране мира. Однако Китай уже начинает наступать Америке на пятки. За прошедший год Китай и Гонконг вместе приобрели 210 новых миллиардеров — ни одной другой стране приблизиться к таким показателям не удалось.

Помимо Пекина, в список десяти городов мира, где проживает больше всего миллиардеров, также попали ещё четыре китайских города. Так, Гонконг с 80 богачами занял третье место, Шэньчжэнь с 68 — пятое, а Шанхай с 64 — шестое. Единственным американским городом, который попал в список вместе с Нью-Йорком, оказался Сан-Франциско с 48 миллиардерами.

Издание также подчёркивает, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько велика пропасть между самыми богатыми людьми мира и остальными. В 2020 году, по версии Forbes, в мире появилось 660 новых миллиардеров. В итоге теперь в общей сложности существует 2755 миллиардеров, и их общее состояние оценивается в сумму $13,1 трлн.

В США за время пандемии 44% миллиардеров стали ещё богаче, в то время как 80 миллионов американцев лишились работы и почти 8 миллионов оказались за чертой бедности.