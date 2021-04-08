Диетологи назвали самые необходимые весной фрукты

Диетологи перечислили фрукты, которые необходимы каждому человеку весной. Употребляя в умеренном количестве богатые витамином плоды, можно существенно улучшить состояние организма в период авитаминоза.

С приходом весны человеческий организм более всего нуждается в витаминах. За зимнее время накопленные полезные вещества расходуются, поэтому необходимо подпитывать клетки минералами и микроэлементами. Самый доступный способ сделать это – включать в пищу как можно больше даров природы.

Отечественные медики назвали наиболее важные фрукты, необходимые каждому человеку весной. Как отмечает врач-диетолог Оксана Выдря, кроме большого количества микроэлементов и витаминов, фрукты содержат также клетчатку. Поэтому крайне важно после холодной зимы включать разнообразные сладкие дары природы в ежедневный рацион.

Специалист по питанию Ольга Кузнецова рекомендует чаще есть груши. В этом фрукте много железа, без которого человеку грозит миокардиопатия или атрофический гастрит. Сочные гранаты насытят организм витаминами С, В6 и К, поддерживающими нормальную работу как иммунитета. Кроме того, они благотворно влияют на состояние крови.

Богатый марганцем, калием и витамином B6 банан следует употреблять умеренно, поскольку он достаточно калориен. Одного плода в сутки достаточно для получения всех важных для поддержания здоровья веществ. Эксперт по питанию Тамара Крамченинова советует обязательно включать свежие фрукты в ежедневное меню. В таком случае клетки получат все необходимые для нормальной работы микроэлементы.

Источник: rsport.ria.ru