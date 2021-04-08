В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии у детей

Представители Роспотребнадзора отметили, что многие родители путают симптомы COVID-19 с сезонной аллергией у детей, что вызывает серьёзные осложнения при неправильном лечении. Ошибочная терапия может спровоцировать развитие астмы.

Российские медики отметили, что симптомы ОРВИ, аллергических реакций и ковида действительно похожи. Взрослые при первых простудных признаках начинают лечить детей от инфекции SARS-COV-2, что категорически неверно. Эксперты объяснили, что чихание и кашель – это ещё не коронавирус, зачастую под маской респираторной инфекции скрывается аллергическое заболевание.

Поэтому, во-первых, нужно выяснить, могли ли быть контакты ребёнка с заражённым человеком, а во-вторых, вспомнить симптомы общей интоксикации, которые возникают при ковиде. Это лихорадка, вялость и плаксивость, отсутствие аппетита и обоняния, головная боль, иногда появляются рвота и тошнота. Если у ребёнка нет вышеперечисленных признаков, то, скорее всего, речь идёт о сезонной аллергии.

Стоит отметить, что если у ребёнка в начале апреля насморк усиливается при дневном выходе на улицу, а ещё отекают глаза, появляется сильнейший кожный зуд и слезотечение, то это аллергия на пыльцу растений. При вирусном же рините состояние больного ухудшается дома и ближе к ночи.

Источник: fbm.ru