 

Власти обещали учесть мнение бизнеса при разработке единой цифровой экосистемы мер поддержки

08.04.2021, 13:00, Разное
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В РФ малый бизнес оценил взаимодействие с любыми существующими государственными органами через востребованные онлайн-ресурсы. Корпорация МСП предоставила отчет, сформированный в ходе опроса, проведенного в паре с Минэкономразвития.
9,07 балла поставили субъекты МСП системе предоставления разъяснений о блокировке счетов. 9,01 балла получили ресурсы, на которых можно узнать о задолженностях, образовавшихся перед госорганами. Столько же баллов предприниматели поставили за обратную связь с контрольно-надзорными органами, информирует rg.ru

Для россиян, мечтающих открыть свое дело, полезными оказались сервисы, уведомляющие в автоматическом режиме о начале деятельности – 8,71 балла. Онлайн-регистрация получила 8,33 балла, а возможность удаленного открытия счетов – 8,32 балла. Возможность формировать отчета в электронном варианте удостоилась 8,44 балла. Электронный документооборот, согласно ответам респондентов, заработал 8,45 балла, а сведения по поправкам в действующее законодательство – 8,66 балла.

На четвертое место по востребованности предприниматели поставили меры поддержки – 7,9 балла. Следом, набрав 7,03 балла, расположился сервис подбора кредитов, предоставляемых на льготных условиях.

Татьяна Илюшникова, замглавы МЭР, рассказала, что в опросе в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» приняли участие 13 500 предпринимателей со всей РФ. Полученные данные пригодятся для формирования цифровой платформы МСП, которая соберет воедино все возможности ведомств и институтов развития, чтобы создать абсолютно одинаковые возможности для ведения успешного бизнеса.

«Государство должно стать таким, чтобы могло поместиться у предпринимателя на раскрытой ладони. Пусть станет доступным всего в одно касание», – заявила замминистра.

Александр Исаевич из Корпорации МСП добавил, что опрос поможет создать востребованный для предпринимателей сервис, который позволит видеть все действующие инструменты поддержки. Для упрощения работы и экономии времени система подберет самую нужную для определенного цикла компании информацию.



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